Документ закладывает вектор развития города до 2040 года

20 ноября 2024, 17:57, ИА Амител

Карта Барнаула / Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжаются общественные обсуждения по внесению изменений в генплан города. В каждом районе до 26 ноября будут работать экспозиции, где можно подробно ознакомиться с документами, а также получить консультацию профильного специалиста. Генплан Барнаула определит развитие города до 2040 года. Разработка новой версии документа началась в 2019 году, им занимался московский институт "Гипрогор", пишет "Атмосфера".

Согласно планам властей, город продолжит расти в сторону аэропорта: здесь появится новый микрорайон. Новый проект генплана включает также продление уже существующих и появление новых дорог в разных частях города. В документ заложены транспортные развязки, строительство важных инфраструктурных объектов, а также расширение сети электротранспорта. Появятся и новые парки, а также ряд крупных соцобъектов. "Атмосфера" собрала мнения экспертного сообщества относительно новой версии документа и ключевых изменений, которые он предполагает.

Александр Деринг, архитектор:

"На мой взгляд, позитивной стороной нового генплана стал перевод отдельных зон, смена их функционального назначения. Допустим, зона ИЖС малоэтажная, которая зачастую имеет ветхую застройку, аварийное состояние. Она переводится в зону средней и повышенной этажности, что для города правильно. Барнаул – это все-таки не село. Цена земли и плотность должны быть гораздо выше.

То есть наследие прежних времен постепенно преодолевается. Конечно, это не всем нравится, бывает такое, что люди построили себе серьезную недвижимость и живут. Поэтому каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Кроме того, генплан тесно связан с комплексным развитием территории. Это очень важный и принципиальный момент. Поэтому рассматривается планировочная структура города с этих позиций. На основании генплана позднее будут разработаны новые правила землепользования и застройки, и в том числе и благоустройства. ПЗЗ – это уже инструментарий реализации генплана. Они очень важны именно для тех, кто собирается что-то строить, реконструировать, разместить на том или ином участке в городе. Вот как раз правила застройки показывают, что можно, а что нельзя.

Из плюсов генплана назову больший акцент на наличие зеленых зон, зеленого каркаса города. Безусловно, это и новая обновленная транспортная схема, где уже проработан так называемый северный обход, то есть все делается для того, чтобы максимально попробовать решить транспортную проблему. Конечно, нашло в нем отражение то, чего не было в предыдущем. Это уже разработанный утвержденный проект зон охраны на центральную часть города. Сейчас уже правила игры определены для застройщиков. А потенциальным инвесторам понятно, где и что можно строить, какой этажности.

При этом напомню, что генплан – это живой документ, не статичный, он будет в будущем меняться. Вероятно, это потребуется после разработки и утверждения мастер-плана, который носит стратегический характер".

Максим Банных, депутат АКЗС:

"Новый генплан Барнаула – это план развития города на 15 лет. Меня радует, что наконец-то Барнаул перешагнет через Обь, начнет осваиваться правый берег. Разговоры об этом начались еще во времена СССР, были разные проекты, но до реализации не доходило. Теперь появилась перспектива.

Очень важно, что для реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки выбран Поток. Этот микрорайон возник еще в 50-х годах прошлого века и пришло время его реновации. Новый генплан предусматривает и развитие территории Обского бульвара. Идея выхода из центра города к Оби появилась еще до Великой Отечественной войны и была отражена в генплане того времени. Обской бульвар стал мечтой нескольких поколений барнаульцев, и теперь, наконец, он сможет стать реальностью.

Барнаульцы хотят жить в удобном, современном, динамично развивающемся городе. На мой взгляд, новый генеральный план как раз направлен на то, чтобы Барнаул был таким. С принятием генплана у инвесторов появится возможность для долгосрочного планирования, а это очень важно".

Сергей Струченко, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской гордумы:

"Во-первых, мы видим увеличение земельных участков под будущую жилую застройку. У нас появляется новый квартал в северо-западном планировочном районе. Эта территория предназначена под многоэтажную застройку. Таким образом, город стал развиваться еще и в данную сторону, предусмотрены объекты социальной и бытовой сферы.

Видим мы и совершенствование так называемой транспортной инфраструктуры, включая продление трамвайной сети. Понятно, что немаловажную роль играет финансирование, но генплан рассчитан на ближайшие 15 лет, поэтому есть надежда, что эти проекты будут реализованы.

Отмечу и будущую реновацию Потока, у нас там есть старые двухэтажки, отслужившие свой срок эксплуатации, они находятся в основном в предаварийном состоянии. На их месте появится несколько десятков новых современных высоток. Плюс сопутствующее благоустройство, это дороги, социальная сфера и т. д. Как видно из документа, получит новую жизнь и правый берег Оби.

Есть планы у властей города и по дальнейшему расширению парков в краевой столице. Взять тот же "Юбилейный" или зону за ТРЦ "Европа", которая, верю, станет местом массового притяжения горожан. Наконец, мы приблизились к реализации идеи Обского бульвара, который был предусмотрен еще в советское время".

Михаил Разливинский, депутат Барнаульской гордумы, гендиректор ООО "Современные технологии строительства":

"Генплан – это документ, в первую очередь затрагивающий вопросы землепользования. В новой версии много внимания уделяется транспортной составляющей. В их числе развязки, объездные дороги – это те транспортные хорды, которые призваны изменить ситуацию в городе с пробками.

Учтено в генплане и развитие правого берега Оби. Оно будет идти комплексно, предусмотрена земля под школы, детские сады, спортивные объекты и объекты соцкультбыта.

Разработчики не обошли вниманием развитие промзоны Барнаула. Считаю это правильным, так как без развития производства сложно представить развитие города.

Наконец, в генплане в полной мере нашел отражение подход, связанный с комплексным развитием территорий. Считаю, что Барнаул – это не деревня и нам обязательно нужно понимать, в какую сторону будем двигаться в ближайшие годы и десятилетия".