"Вернусь в ящике". Алексей Смертин хочет, чтобы его похоронили в Барнауле "в ногах у отца"

Алтайский футболист также признался, что малая родина делает его счастливым

13 мая 2025, 17:15, ИА Амител

Экс-капитан сборной РФ по футболу Алексей Смертин / Фото: amic.ru

Бывший капитан сборной России по футболу, уроженец Барнаула Алексей Смертин накануне своего 50-летия дал большое интервью "Матч ТВ". В нем он рассказал, что считает Алтай местом силы, что будет похоронен именно в Барнауле в "ногах у отца" и зачем ему бег на марафонские дистанции.

Алексей Смертин отметил, что малая родина делает его счастливым человеком, и уточнил, что в советское время, когда он родился, еще не было разделения на Алтайский край и Республику Алтай.

"Я пробуждался от радио в соседней комнате, когда мама вставала на работу. И постоянно из колонки звучало: в Барнауле -25, солнечно, в Кош-Агаче -23. Пусть на меня не обижаются ребята с Камчатки, но Алтай – это место силы нашей страны, самый красивый край России", – сказал он.

Футболист твердо уверен, что вернется в Барнаул, но, как он говорит, "в деревянном ящике".

"Не допускаю, а знаю, что точно вернусь в Барнаул. Но в деревянном ящике. Я же противник кремации, поэтому мысли такие. В Барнауле у нас фамильное захоронение. После ухода из жизни отца мама, как глава семьи, подписала бумаги, а я уже официально все оформил через городскую думу. Сейчас там похоронен папа, соответственно, с левой стороны будет мама, а я лягу в ногах у отца. Нас там будет трое, потому что брат не захотел. Такое мое пожелание, не знаю когда, но таким будет мой конечный путь", – рассказал спортсмен.

Алексей Смертин признался, что имеет очень своеобразное отношение к жизни и смерти. По его мнению, это может быть связано с фамилией. Спортсмен рассказал, что участок на кладбище, где похоронен его отец, не закрытый, на нем нет ограды и калитки.

"Стоит красивый камень, где отец изображен в движении с мячом под правой ногой. И перед могилой небольшое искусственное футбольное поле, которое еще Роман Абрамович через академию футбола стелил в Барнауле. А когда папы не стало, я у директора академии попросил небольшой кусок газона, все равно там перестилали покрытие на новое", – рассказал он.

Экс-капитан сборной по футболу высказался и о своих спортивных достижениях. Алексей Смертин считает, что этому поспособствовала не только генетика, но и характер.

"Многие скажут, особенно после 252-километрового ультрамарафона в Сахаре, что Смертин – машина, молоток, что так много бегает. Кто-то отметит генофонд и будет прав. Благодаря моим родителям, Геннадию Ивановичу и Антонине Васильевне, я получил определенные данные, которые развил. Характер-то я формировал самостоятельно, несгибаемость как лидирующую функцию выработал сам", – отметил он.

По словам спортсмена, марафоны ему нужны для того, чтобы находиться "в ладах с самим собой", ведь в такие моменты самым тяжелым собеседником для человека становится он сам.

"Почему многие как раз в социум выбрасывают себя, находят так называемую операционную суету? Операционная суета – это современная форма трусости. Потому что человеку непросто находиться наедине, он операционкой и занимается: пойду я чайник поставлю, поеду я в магазин – а это уже действие, соответственно, мозг отключается. Потому что как только мозг свободен, пуст, он задает вопросы тебе: что сидим, что делать будем? Вот у меня сейчас, честно скажу, во многом благодаря бегу, этой медитативной сущности, сложился хороший баланс. Чему я очень рад. Надеюсь, этот баланс будет сохраняться и дальше", – сказал футболист.

В марте в Барнауле прошел футбольный турнир братьев Смертиных. Тогда известный алтайский футболист дал автографы молодым спортсменам – расписался на мячах, футболках и кедах.