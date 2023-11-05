Вика Цыганова заявила, что при обыске у нее изъяли нейросеть

К списку изъятого, помимо ИИ, она приписала туфли

05 ноября 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Странная история накануне произошла с Викой Цыгановой и ее мужем. Пара заявила, что к ним пришли с обыском.

По словам мужа Цыгановой, правоохранители заявились к ним из-за доноса Ксении Собчак. Последняя, как говорит мужчина, обратилась в полицию после интервью семьи Цыгановых одному известному иноагенту.

Через некоторое время после опубликованной информации об обыске Цыганова написала, что от них все ушли, но забрали "туфли и нейросеть".