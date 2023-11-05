Вика Цыганова заявила, что при обыске у нее изъяли нейросеть
К списку изъятого, помимо ИИ, она приписала туфли
05 ноября 2023, 17:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Странная история накануне произошла с Викой Цыгановой и ее мужем. Пара заявила, что к ним пришли с обыском.
По словам мужа Цыгановой, правоохранители заявились к ним из-за доноса Ксении Собчак. Последняя, как говорит мужчина, обратилась в полицию после интервью семьи Цыгановых одному известному иноагенту.
Через некоторое время после опубликованной информации об обыске Цыганова написала, что от них все ушли, но забрали "туфли и нейросеть".
17:54:52 05-11-2023
ну хоть не инопланетяне зубы украли, как у Кати Лель, и то хорошо
17:57:42 05-11-2023
почему почти вся наша "богема"- это какой-то испанский стыд?
19:38:26 05-11-2023
А почему вы радуетесь всякому вранью?
19:41:47 05-11-2023
Короля делает свита. Какое окружение, такая и "бохема"
13:22:28 06-11-2023
Русская водка, черный хлеб селедка
13:23:10 06-11-2023
К обычным людям приходит белочка, а к Вике пришла нейросеть.
23:35:04 06-11-2023
И забрала туфли