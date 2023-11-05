НОВОСТИКультура

Вика Цыганова заявила, что при обыске у нее изъяли нейросеть

К списку изъятого, помимо ИИ, она приписала туфли

05 ноября 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Странная история накануне произошла с Викой Цыгановой и ее мужем. Пара заявила, что к ним пришли с обыском.

По словам мужа Цыгановой, правоохранители заявились к ним из-за доноса Ксении Собчак. Последняя, как говорит мужчина, обратилась в полицию после интервью семьи Цыгановых одному известному иноагенту.

Через некоторое время после опубликованной информации об обыске Цыганова написала, что от них все ушли, но забрали "туфли и нейросеть".

Знаменитости

Комментарии 7

Avatar Picture
Элен без ребят

17:54:52 05-11-2023

ну хоть не инопланетяне зубы украли, как у Кати Лель, и то хорошо

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:57:42 05-11-2023

почему почти вся наша "богема"- это какой-то испанский стыд?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:38:26 05-11-2023

А почему вы радуетесь всякому вранью?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:47 05-11-2023

Короля делает свита. Какое окружение, такая и "бохема"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:28 06-11-2023

Русская водка, черный хлеб селедка

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:10 06-11-2023

К обычным людям приходит белочка, а к Вике пришла нейросеть.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:35:04 06-11-2023

И забрала туфли

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров