"Википедия" назвала самые популярные запросы за всю историю

В топе – статистика смертей по годам

17 января 2026, 13:10, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Редакция онлайн-энциклопедии Wikipedia подвела итоги по самым востребованным запросам за все время работы ресурса. Как сообщает ТАСС, пальму первенства удерживает статья под названием "Список смертей по годам", которая собрала более 647 миллионов просмотров.

На второй строчке расположился материал, посвященный Соединенным Штатам Америки, а бронза у статьи об американском президенте Дональде Трампе.

За ними следуют публикации о британской королеве Елизавете II и об Индии. В топ-10 наиболее часто запрашиваемых материалов также оказались биография португальского футболиста Криштиану Роналду, информация о 44-м президенте США Бараке Обаме, статья об американском бизнесмене Илоне Маске, а также материалы о Второй мировой войне и Соединенном Королевстве.