"Википедия" назвала самые популярные запросы за всю историю
В топе – статистика смертей по годам
17 января 2026, 13:10, ИА Амител
Редакция онлайн-энциклопедии Wikipedia подвела итоги по самым востребованным запросам за все время работы ресурса. Как сообщает ТАСС, пальму первенства удерживает статья под названием "Список смертей по годам", которая собрала более 647 миллионов просмотров.
На второй строчке расположился материал, посвященный Соединенным Штатам Америки, а бронза у статьи об американском президенте Дональде Трампе.
За ними следуют публикации о британской королеве Елизавете II и об Индии. В топ-10 наиболее часто запрашиваемых материалов также оказались биография португальского футболиста Криштиану Роналду, информация о 44-м президенте США Бараке Обаме, статья об американском бизнесмене Илоне Маске, а также материалы о Второй мировой войне и Соединенном Королевстве.
13:31:18 17-01-2026
Русскоязычный сегмент википедии администрируется украинскими модераторами.
И правки в статьи о России в значительной мере вносятся ими.
Критически смотрите материалы. Часто они представлены в прозападном нарративе.
21:19:36 17-01-2026
Гость (13:31:18 17-01-2026) Русскоязычный сегмент википедии администрируется украинскими... Ты смотри, а то и тебя совратят, буржуины проклятые!
11:32:36 18-01-2026
Гость (21:19:36 17-01-2026) Ты смотри, а то и тебя совратят, буржуины проклятые! ... Буржуины уже всех совратили, не общество, а серпентарий. Ваш комментарий тому подтверждение
18:18:02 17-01-2026
Я даже знаю какая тема больше всего интересует об Америке!
Это - сколько военных конфликтов и гос переворотов организовала Америка...! За 200 то лет своего существования на планете земля!...