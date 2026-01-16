Каждый второй россиянин признался, что не представляет свою жизнь без интернета

Многие заходят в Сеть за новостями и для общения

16 января 2026, 15:15, ИА Амител

Отключение интернета / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co, проведенному с целью изучения медиапредпочтений россиян, подавляющее большинство (около 66%) населения страны не представляет своего существования вне Всемирной сети. Даже те, кто выразил готовность временно отказаться от цифровых технологий, подчеркивают важность интернета как рабочего инструмента, а не только источника досуга.

Результаты исследования показывают, что для многих россиян посещение интернета стало неотъемлемой частью утреннего ритуала: 40% пользователей выходят в онлайн сразу после пробуждения, а 24% – во время завтрака. Еще 16% впервые подключаются к Сети по пути на работу или уже находясь на рабочем месте. Лишь каждый пятый опрошенный (20%) предпочитает откладывать онлайн-активность до вечера.

Участники опроса оценивают свое ежедневное время, проведенное в интернете, чаще всего в диапазоне от трех до четырех часов. Примерно четверть респондентов (26%) ограничиваются одним-двумя часами, 15% проводят в Сети более шести часов, а 13% – от пяти до шести часов. Небольшая часть опрошенных (7%) утверждает, что практически не отключается от интернета в течение всего дня.

Основной потребностью россиян в интернете по-прежнему остается чтение новостного контента – этот вариант выбрали 45% опрошенных. На втором месте по популярности находится поиск необходимой информации, за которым следуют социальные сети, сервисы обмена сообщениями и выполнение рабочих обязанностей.