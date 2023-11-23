Виктор Томенко 23 ноября ответит на вопросы жителей Алтайского края

Среди самых проблемных тем лидируют соцзащита, образование, дороги, благоустройство и здравоохранение

23 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 23 ноября, проведет ежегодное общение с жителями региона, в ходе которого ответит на волнующие их вопросы. Прямая трансляция пройдет с 17:00 до 19:00.

Увидеть мероприятие можно будет во "ВКонтакте", в "Одноклассниках" и на Rutube. Кроме того, трансляция будет идти на ресурсах ГТРК "Алтай" и "Катунь24". Также общение губернатора с народом вы можете посмотреть на сайте amic.ru.

Жители края прислали главе региона более 500 вопросов. Организаторы прямой линии выберут самые проблемные ситуации, требующие наиболее быстрого решения. Остальные вопросы также не оставят без внимания: ответы дадут вне трансляции. Задать вопрос губернатору можно было несколькими способами.

В этом году среди самых проблемных тем лидируют социальное обслуживание и защита, образование, дороги, благоустройство и здравоохранение.

Напомним, это будет уже третья прямая линия с Томенко. В 2022 году глава региона отвечал на вопросы жителей два часа пятьдесят минут. Тогда жителей края больше всего волновали: поддержка мобилизованных, плохая работа общественного транспорта, состояние дорог, дефицит медицинских кадров, тарифы ЖКХ и газификация. В 2021 году: коронавирус и связанные с ним QR-коды, сложности с углем и опять же газификация.

В ходе прошлого общения с жителями губернатор признал провальные темпы газификации. Он подчеркнул, что уровень подключения к газу в Алтайском крае – один из самых низких в стране. Наверняка эту тему глава региона затронет и сегодня.