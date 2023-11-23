Поручений в ходе прямой линии Виктор Томенко давал совсем немного. Мы вспомнили основные

23 ноября 2023, 06:10, Анастасия Чебакова

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

23 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко в третий раз пообщается с жителями в формате прямой линии. В прошлом году "онлайн-встреча" состоялась 2 декабря и длилась почти три часа. Глава региона успел ответить более чем на 20 вопросов и пообещал решить несколько проблем, которые адресовали ему жители. Аmic.ru вспомнил, с какими бедами обращались люди к губернатору в 2022 году и что в итоге удалось сделать.

Какой была прямая линия в 2022 году?

C точки зрения длительности – рекордной: Виктор Томенко отвечал на вопросы жителей два часа пятьдесят минут, при том что первая прямая линия (а впервые она прошла, напомним, в 2021 году), "обошлась" главе региона в два с половиной часа.

И если в дебютную линию 2021 года основными темами стали коронавирус (а точнее, связанные с ним QR-коды), запрет на убой скота на подворьях, сложности с углем, газификацией и замерзающее Яровое из-за проблем на местной ТЭЦ, то повестка следующей была иной (хоть некоторые вопросы до сих пор не потеряли своей актуальности).

Всего в 2022 году на стол губернатора легло больше полутора тысяч обращений. Касались они поддержки мобилизованных, плохой работы общественного транспорта, состояния дорог, дефицита медицинских кадров, больших очередей на жилье для детей-сирот, "забуксовавшей" газификации, резко подорожавшей "коммуналки" и других сфер.

Что пообещал губернатор?

Поручений в ходе прямой линии Виктор Томенко давал совсем немного. Ответы главы региона на вопросы носили положительную оценку работы властей и подкреплялись соответствующими цифрами, например, по реализации в регионе федеральных программ и расходованию бюджетных средств.

Надо отметить, что губернатор признал наличие многих из озвученных проблем. Например, провальные темпы газификации. Глава региона сообщил, что уровень подключения к газу в Алтайском крае – один из самых низких в стране. По его словам, сегодня голубым топливом пользуются 140 тысяч домовладений и квартир в 112 населенных пунктах. По программе газификации, рассчитанной до 2025 года, в регионе должны проложить 1 тысячу километров труб. Магистральные газопроводы протянут от Ребрихи до Славгорода, а также от Ребрихи до Рубцовска, доложил губернатор.

Обо всем этом он сказал, когда отвечал на вопрос жителей улицы Горской в Барнауле и поселка Затон о том, когда в их дома, наконец, поступит голубое топливо. Губернатор доложил, что по программе догазификации (когда энергоресурс проводят к границам земельных участков домовладений, куда газ уже подведен. – Прим. ред.) поселок Затон должны подключить к газу в 2023 году. Такую же возможность рассмотрят и по улице Горской, пообещал губернатор.

Как сообщили amic.ru в "Газпром газораспределение Барнаул", на улице Горской объект построен в полном объеме, ожидается поставка газорегуляторного пункта, параллельно готовится исполнительная и проектная документация для сдачи в Ростехнадзор. Срок завершения полного комплекса работ – декабрь 2023 года. В микрорайоне Затон продолжаются строительно-монтажные работы в соответствии с план-графиком, сообщили в компании.

Впрочем, судьба масштабной программы газификации региона остается под вопросом. По ней, еще раз напомним, в крае до 2025 года планируют проложить 1 тыс. км труб, – учитывая, что за 27 лет газификации в крае проложили всего 6 тысяч км, достичь показателя будет нелегко. Кстати, именно на фоне провальных результатов догазификации в октябре 2022 года свой пост покинул руководитель компании "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин. На его место пришел замминистра строительства и ЖКХ края, начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры Евгений Григоренко. Участники рынка возлагали на него большие надежды и отзывались о нем как о профессионале, который "способен вытянуть со дна газификацию региона".

А еще губернатор рассуждал о судьбе общественного транспорта в Барнауле, на работу которого пожаловались в ходе прямой линии десятки горожан. Барнаульцы возмущались, что автобусы переполненные, ходят нерегулярно, а вечером их и вовсе дождаться невозможно. При этом само состояние транспорта оставляет желать лучшего. В черный список горожане занесли маршруты № 29, 41, 65, 80.

Виктор Томенко заявил, что эти вопросы не новые, хорошо ему известны, и "проблема организации пассажирских перевозок стоит остро". Губернатор подчеркнул, что ситуацию можно решить, создав новую систему работы общественного транспорта.

"Надо запускать в Барнауле новые маршруты, в перспективе – организовать новую схему работы общественного транспорта и создать единого муниципального перевозчика. Эта работа уже ведется, но она не быстрая", – говорил губернатор.

Конкретные сроки, в которые должны создать муниципальное предприятие, губернатор тогда не назвал. Но, как сообщала пресс-служба мэрии в августе 2023 года, автобусное предприятие появится в краевой столице в 2024 году. Говорилось, что для города закупят 41 автобус большой вместимости на сумму 684,7 млн рублей. Их должны приобрести до 1 февраля 2024 года.

Но были и локальные вопросы, которые волновали жителей. Например, качество водоснабжения. С просьбой разобраться в "грязном" вопросе обратились к губернатору жители села Пещерка Залесовского округа, заявившие, что вынуждены пользоваться "желтой, непригодной ни для питья, ни для приготовления пищи, ни даже для технических нужд водой". По их словам, из-за плохого качества ресурса у них даже страдает здоровье.

Выслушав обращение, губернатор сообщил, что проблему "срочно нужно поправлять", и заверил, что даст соответствующее поручение Минстрою и главе округа.

В июле 2023 года в ходе встречи Виктора Томенко и премьер-министра Михаила Мишустина вновь зашла речь о "водной" проблеме. Губернатор доложил, что 42% жителей края получают воду из артезианских скважин, пробуренных в 1970-1980 годах, и попросил Мишустина выделить 200 миллионов рублей на бурение дополнительных водозаборных скважин и установки водонапорных башен. Что и было сделано.

Наконец, в ноябре этого года Минстрой региона отчитался о завершении работ в селе Пещерка. В населенном пункте установили новую и более мощную водонапорную башню объемом 160 кубометров и пробурили скважину. Сейчас доступ к качественной питьевой воде имеют все жители Пещерки – 907 человек, а также социальные учреждения села – школа и Дом культуры, докладывали в ведомстве.

О чем может сказать губернатор в ходе прямой линии 2023 года?

По мнению доцента кафедры философии и политологии АлтГУ, политолога Сергея Асеева, в обязательном порядке стоит ждать от главы региона отчет о том, как в крае использовались федеральные средства, что вполне логично, учитывая конец года. Также могут прозвучать некие планы на будущее.

"Социально-экономический формат в прямой линии будет преобладать, как и локальные вопросы, – такое поведение характерно для прямых линий. Это фактор позиционирования значимости главы региона и персонифицированной реакции", – отметил Асеев.

Эксперт предполагает, что губернатор может озвучить меры поддержки в отношении некоторых групп граждан, в том числе пострадавших от прошедшего на минувших выходных урагана. Еще одной темой станет СВО и оказание поддержки семьям военнослужащих.

"Каких-то инициатив, эксцессов, кроме как "ситуативки", я думаю, ждать не стоит", – отметил Асеев.

Политолог добавил, что формат прямых линий представляет собой "реакцию власти на горящую повестку", а потому является необходимым. Особенно учитывая, что в предыдущем "сроке" "глава региона был дистанцирован от жителей и реагировал на ситуации, когда они уже выходили из-под контроля", заключил Асеев.

Напомним, общение Виктора Томенко с жителями пройдет 23 ноября в 17:00. О том, как задать вопрос главе регионе, читайте здесь.