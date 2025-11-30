Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жительниц Алтайского края с Днем матери
Губернатор и председатель АКЗС в своем поздравлении отметили неоценимую роль матери в жизни каждого человека
30 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
В День матери губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко обратились с поздравлением к жительницам региона.
«От всего сердца поздравляем вас с Днем матери! Сегодня особенный день и прекрасный повод выразить вам бесконечную признательность и глубочайшую благодарность за самый ценный дар – жизнь», – говорится в обращении.
В поздравлении подчеркивается особая роль матери в воспитании подрастающего поколения:
«Именно вы, дорогие мамы, вкладываете в своих детей лучшие человеческие качества: мудрость, терпение, чуткость и отзывчивость».
Губернатор и председатель АКЗС пожелали всем мамам и бабушкам края крепкого здоровья, душевного тепла и семейного благополучия.
«Пусть ваши сердца всегда согревают любовь и гордость за достижения ваших детей, а в семьях царят взаимопонимание, гармония и благополучие!» – заключили они.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил женщин с Днем матери.
