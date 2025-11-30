Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жительниц Алтайского края с Днем матери

Губернатор и председатель АКЗС в своем поздравлении отметили неоценимую роль матери в жизни каждого человека

30 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В День матери губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко обратились с поздравлением к жительницам региона.

«От всего сердца поздравляем вас с Днем матери! Сегодня особенный день и прекрасный повод выразить вам бесконечную признательность и глубочайшую благодарность за самый ценный дар – жизнь», – говорится в обращении.

В поздравлении подчеркивается особая роль матери в воспитании подрастающего поколения:

«Именно вы, дорогие мамы, вкладываете в своих детей лучшие человеческие качества: мудрость, терпение, чуткость и отзывчивость».

Губернатор и председатель АКЗС пожелали всем мамам и бабушкам края крепкого здоровья, душевного тепла и семейного благополучия.

«Пусть ваши сердца всегда согревают любовь и гордость за достижения ваших детей, а в семьях царят взаимопонимание, гармония и благополучие!» – заключили они.

