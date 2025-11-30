Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил женщин с Днем матери

В поздравлении отдельные слова благодарности прозвучали в адрес многодетных матерей

30 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

В воскресенье, 30 ноября 2025 года, Россия отмечает День матери. Глава Барнаула Вячеслав Франк направил теплые поздравления всем мамам краевой столицы, которые опубликовал пресс-центр городской администрации.

В своем обращении градоначальник отметил:

«Ничто не сравнится с теплом, безграничной любовью и преданностью, которыми мамы окружают своих детей всю жизнь. Вы – наш первый друг, помощник и наставник», – подчеркнул Вячеслав Франк.

В поздравлении отдельные слова благодарности прозвучали в адрес многодетных матерей – за их силу, терпение и душевную щедрость. Также глава города выразил признательность матерям участников специальной военной операции, воспитавшим настоящих героев страны.

«Пусть вас всегда окружает забота близких, а дети и внуки дарят тепло и внимание. Желаю всем матерям крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!» – заключил Вячеслав Франк.

