Виктор Томенко высказался о факте вандализма на Аллее памяти в Барнауле

Глава региона отметил, что это событие вызвало широкий общественный резонанс

07 февраля 2023, 12:12, ИА Амител

Фото: пресс-служба регионального правительства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главой СК по Алтайскому краю Игорем Колесниченко и прокомментировал повреждение памятных табличек на Аллее памяти в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Глава регионального СК отметил, что правоохранители в короткие сроки нашли подозреваемого, ему предъявили обвинение. Колесниченко добавил, что лично контролирует ход расследования.

"Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Считаю факт вандализма вопиющим, поэтому прошу правоохранительные органы разобраться в нём самым тщательным образом", – сказал Виктор Томенко.

Напомним, 30 января на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. В СК рассказали, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой из бара с друзьями, когда заметил стенды и начал бить по ним руками и ногами.