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Виктор Томенко высказался о факте вандализма на Аллее памяти в Барнауле

Глава региона отметил, что это событие вызвало широкий общественный резонанс

07 февраля 2023, 12:12, ИА Амител

Фото: пресс-служба регионального правительства
Фото: пресс-служба регионального правительства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главой СК по Алтайскому краю Игорем Колесниченко и прокомментировал повреждение памятных табличек на Аллее памяти в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Глава регионального СК отметил, что правоохранители в короткие сроки нашли подозреваемого, ему предъявили обвинение. Колесниченко добавил, что лично контролирует ход расследования.

"Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Считаю факт вандализма вопиющим, поэтому прошу правоохранительные органы разобраться в нём самым тщательным образом", – сказал Виктор Томенко.

Напомним, 30 января на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. В СК рассказали, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой из бара с друзьями, когда заметил стенды и начал бить по ним руками и ногами.

 

Комментарии 8

  • Чего там разбираться то теперь?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • А новые платежки ЖКХ сильный общественный резонанс не вызывали? Что б губернатор высказался по этому поводу?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А новые платежки ЖКХ... По платёжкам кореша красноярсие рулят Тут как возмущаться?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • По платёжкам кореша красноярсие рулят Тут как возмущаться?------------------Ну так пускай Колесниченко возмутится и выскажет это красноярскому Томенко, или он только толстеть умеет?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пускай Колесниченко возмутится... КолеснеченкО сам не может возмутятся, он только реагирует на жалобы и доноры
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Ну так пускай Колесниченко возмутится и выскажет это красноярскому Томенко, или он только толстеть умеет? ======================================= Гость, когда власть будет возмущаться сама на себя? Ни для этого они пошли служить слугами для народа.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Шоу продолжается, типа кто-то работает....
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Колесниченко ничего не будет делать. Он функционер. Посмотрите биографию, никаких заслуг, работал начальником орготдела, бумажки перекладывал слева направо. Но главарем назначили его, а не того же Мальцева, более умного и заслуженного, что был и.о. начальника СК, пока не назначили Колесниченко. Отрицательная селекция во всем, в нашей стране.
    07 февраля, Гость   Ответить
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