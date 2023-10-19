Виталий Манишин проходит по двум пунктам статьи "Убийство"
Это указывает на то, что в его деле может быть несколько эпизодов
19 октября 2023, 11:16, ИА Амител
Виталий Манишин, который может быть причастен к убийствам барнаульских студенток, проходит по двум пунктам статьи 105 УК РФ. Об этом сообщает "Толк".
Первый подпункт – об убийстве двух и более лиц. Второй – "убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера".
Это может указывать на то, что в деле Манишина действительно несколько эпизодов. При этом обвинение еще может измениться.
Силовики задержали 52-летнего замглавы Калманского района Виталия Манишина в мае 2023-го по подозрению в убийстве девушки в 1989 году. Как сообщали СМИ и источники amic.ru, в ходе следствия Манишин признался также в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000-м. 21 июня Манишину предъявили обвинение в убийстве.
Следком пока официально не подтверждает причастность Манишина к убийствам абитуриенток "Политеха" в 1998-2000 годах. В те годы возле села Бураново Калманского района нашли трупы девяти девушек и двух женщин. Большинство из них были абитуриентками АлтГТУ и пропали в университете. Еще две возможные жертвы приезжали к своим дочерям-абитуриенткам из АГАУ и АГИК. Главный подозреваемый в убийствах Александр Анисимов покончил с собой в 2000 году.
12:43:47 19-10-2023
не того подозревали
14:01:54 19-10-2023
Гость (12:43:47 19-10-2023) не того подозревали... Так Александр Анисимов тоже во всем "признался". Еще немного и Виталий Манишин на себя и Листьева и Кеннеди возьмет и признается в причастности к катастрофе, в которой погибла принцесса Диана.