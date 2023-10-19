Виталий Манишин проходит по двум пунктам статьи "Убийство"

Это указывает на то, что в его деле может быть несколько эпизодов

19 октября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Виталий Манишин, который может быть причастен к убийствам барнаульских студенток, проходит по двум пунктам статьи 105 УК РФ. Об этом сообщает "Толк".

Первый подпункт – об убийстве двух и более лиц. Второй – "убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера".

Это может указывать на то, что в деле Манишина действительно несколько эпизодов. При этом обвинение еще может измениться.

Силовики задержали 52-летнего замглавы Калманского района Виталия Манишина в мае 2023-го по подозрению в убийстве девушки в 1989 году. Как сообщали СМИ и источники amic.ru, в ходе следствия Манишин признался также в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000-м. 21 июня Манишину предъявили обвинение в убийстве.



Следком пока официально не подтверждает причастность Манишина к убийствам абитуриенток "Политеха" в 1998-2000 годах. В те годы возле села Бураново Калманского района нашли трупы девяти девушек и двух женщин. Большинство из них были абитуриентками АлтГТУ и пропали в университете. Еще две возможные жертвы приезжали к своим дочерям-абитуриенткам из АГАУ и АГИК. Главный подозреваемый в убийствах Александр Анисимов покончил с собой в 2000 году.