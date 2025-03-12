Также на Аллее Победы отремонтируют памятный знак в честь героев ВОВ

12 марта 2025, 06:25, ИА Амител

Табличка на Аллее Победы в Барнауле / Фото: из документации на портале госзакупок

На Аллее Победы в Барнауле (ул. Георгия Исакова, 262) заменят 13 табличек с названиями городов-героев Великой Отечественной войны. На работы администрация Ленинского района краевой столицы потратит всего 179 тысяч рублей. Также здесь отремонтируют памятный знак героям ВОВ. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Всего планируется изготовить и заменить 13 табличек с названиями городов-героев и золотой звездой:

1. "Севастополь – город-герой".

2. "Минск – город-герой".

3. "Смоленск – город-герой".

4. "Керчь – город-герой".

5. "Одесса – город-герой".

6. "Сталинград – город-герой".

7. "Новороссийск – город-герой".

8. "Москва – город-герой".

9. "Киев – город-герой".

10. "Ленинград – город-герой".

11. "Брест – город-герой".

12. "Мурманск – город-герой".

13. "Тула – город-герой".

Все таблички будут размером 40 на 60 см, выполненные из черного гранита. Они будут располагаться вертикально, текст выделен золотыми буквами и расположен по центру доски.

Выбранный подрядчик приступит к работе с даты заключения контракта, он должен все сделать за 15 календарных дней. Контракт будет действовать до 31 августа 2025 года. Закупка появилась на портале госзакупок 11 марта, заявки на нее принимают до 19 марта 2025 года, итоги лота подведут 21 марта.

Кроме того, на Аллее Победы администрация Ленинского района намерена отремонтировать и памятный знак в честь Победы в ВОВ, на работы власти собираются потратить максимум 183,8 тысячи рублей. Планируется провести облицовку знака керамогранитной плиткой, заделать швы, отшлифовать и покрасить бордюрный камень, покрасить боковые стенки и поверхности стелы, изготовить и заменить баннеры, самоклеящуюся пленку и планшеты с орденами Победы, а также провести другие работы.

Подрядчик приступит к исполнению контракта с даты его заключения и закончит до 28 апреля 2025 года. Закупка появилась на портале 7 марта, подавать заявки можно до 17 марта, итоги лота подведут 18 марта 2025 года.