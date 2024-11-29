Когда на площади Победы в Барнауле появится часовня и сколько денег на нее потратят?

На площади Победы возведут открытую часовню высотой 6,4 метра

29 ноября 2024, 11:10, Антон Дегтярев

Проект часовни на площади Победы / Фото: из документации с портала госзакупок

На площади Победы в Барнауле в 2025 году появится небольшая часовня в память о солдатах Великой Отечественной войны. На ее изготовление и установку власти города намерены потратить максимум 21,4 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выбранный по конкурсу подрядчик изготовит и установит открытую одноэтажную часовню из гранитных монолитов размером 2,3 на 2,3 метра с примерной высотой 6,4 метра. В часовне будет икона, доступ к ней сделают с трех сторон – западной, северной и южной.

"Часовня состоит из монолитного железобетонного фундамента, плит постамента, опор под колонны, четырех колонн, девяти ступеней, свода, шатра с барабаном, купола, креста и иконостаса с иконой. Инженерные системы не предусматриваются. Монтаж элементов осуществляется снизу вверх", – написано в документации.

Проект часовни на площади Победы / Фото: из документации с портала госзакупок

Конструкции будут состоять из гранита. С трех сторон часовни проект предусматривает устройство плиточного покрытия с установкой лавочек и урн. Также планируется установка декоративных светильников по периметру проектируемой площадки. После окончания работ подрядчик должен провести благоустройство и озеленение и вывезти весь мусор с площади Победы.

Строительство часовни будет идти в четыре этапа. Сначала пройдут земляные работы, затем работы основного периода (монтаж надземной части элементов), потом состоятся специальные работы. Не обойдется и без благоустройства и озеленения. В основной период строительства войдут возведение фундамента, строительно-монтажные работы надземной части памятника и благоустройство территории.

Лот появился на портале 28 ноября 2024 года, заявки на него можно подавать до 6 декабря. Итоги подведут 10 декабря 2024 года. Подрядчик должен будет начать работы с момента подписания контракта и закончить их до 1 июля 2025 года. Контракт будет действовать до 9 августа 2025 года.

Отметим, что идею построить часовню на площади Победы предложили ветераны и общественные организации, в мэрии проект поддержали. Еще летом 2024 года архитектурное бюро "Алтайгражданпроект" совместно с Александром Дерингом начало разработку эскизного проекта часовни.

Напомним, что в 2024 году площадь Победы в Барнауле была благоустроена. Там модернизировали систему освещения, заменили плитку и бордюрный камень, сделали новые пандусы и гранитные лестницы, а также отремонтировали Монумент павшим кавалерам орденов и стилобат, объединяющий скульптуру "Прощание" и стелу.