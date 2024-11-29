Когда на площади Победы в Барнауле появится часовня и сколько денег на нее потратят?
На площади Победы возведут открытую часовню высотой 6,4 метра
29 ноября 2024, 11:10, Антон Дегтярев
На площади Победы в Барнауле в 2025 году появится небольшая часовня в память о солдатах Великой Отечественной войны. На ее изготовление и установку власти города намерены потратить максимум 21,4 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Выбранный по конкурсу подрядчик изготовит и установит открытую одноэтажную часовню из гранитных монолитов размером 2,3 на 2,3 метра с примерной высотой 6,4 метра. В часовне будет икона, доступ к ней сделают с трех сторон – западной, северной и южной.
"Часовня состоит из монолитного железобетонного фундамента, плит постамента, опор под колонны, четырех колонн, девяти ступеней, свода, шатра с барабаном, купола, креста и иконостаса с иконой. Инженерные системы не предусматриваются. Монтаж элементов осуществляется снизу вверх", – написано в документации.
Конструкции будут состоять из гранита. С трех сторон часовни проект предусматривает устройство плиточного покрытия с установкой лавочек и урн. Также планируется установка декоративных светильников по периметру проектируемой площадки. После окончания работ подрядчик должен провести благоустройство и озеленение и вывезти весь мусор с площади Победы.
Строительство часовни будет идти в четыре этапа. Сначала пройдут земляные работы, затем работы основного периода (монтаж надземной части элементов), потом состоятся специальные работы. Не обойдется и без благоустройства и озеленения. В основной период строительства войдут возведение фундамента, строительно-монтажные работы надземной части памятника и благоустройство территории.
Лот появился на портале 28 ноября 2024 года, заявки на него можно подавать до 6 декабря. Итоги подведут 10 декабря 2024 года. Подрядчик должен будет начать работы с момента подписания контракта и закончить их до 1 июля 2025 года. Контракт будет действовать до 9 августа 2025 года.
Отметим, что идею построить часовню на площади Победы предложили ветераны и общественные организации, в мэрии проект поддержали. Еще летом 2024 года архитектурное бюро "Алтайгражданпроект" совместно с Александром Дерингом начало разработку эскизного проекта часовни.
Напомним, что в 2024 году площадь Победы в Барнауле была благоустроена. Там модернизировали систему освещения, заменили плитку и бордюрный камень, сделали новые пандусы и гранитные лестницы, а также отремонтировали Монумент павшим кавалерам орденов и стилобат, объединяющий скульптуру "Прощание" и стелу.
12:31:19 29-11-2024
часовня и женщины с непокрытой головой, в штанах...
13:20:13 29-11-2024
вы чё? (12:31:19 29-11-2024) часовня и женщины с непокрытой головой, в штанах...... Что нам из-за ваших часовен в паранжу одеться?
15:26:24 29-11-2024
вы чё? (12:31:19 29-11-2024) часовня и женщины с непокрытой головой, в штанах...... надеюсь, это сарказм?
16:02:34 29-11-2024
А как-то полезнее сейчас 20 миллионов потратить нельзя, да? Мало что-ли подобного?
Сейчас часовня, через пару лет церковь воткнут.
16:34:45 29-11-2024
Там рядом, у вокзала, вроде что-то подобное уже есть.
17:25:24 29-11-2024
Какую цель преследуют власти города, устанавливая данную часовню? Для кого она? Завалялись лишние 20млн.р в городском бюджете? На площади прекрасный мемориальный комплекс, грамотно спланированный в своё время. Нет, надо всё испохабить точечной застройкой часовни!
По какому закону культовое сооружение собираются возводить на государственные средства? У нас пока ещё светское государство! В ВОВ победили советские люди, исповедовавшие разные религии, а большинство были атеистами.
18:14:21 29-11-2024
Гость (17:25:24 29-11-2024) Какую цель преследуют власти города, устанавливая данную час... эти деньги могли бы на СВО пригодиться, чем у попов на поводу идти.
08:45:36 02-12-2024
Поминать героев ВОВ будут в часовне организации, которая встречала оккупантов хлебом-солью...Театр абсурда...