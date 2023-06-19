"ВКонтакте" выпустит отдельное мобильное приложение для знакомств

Сроки релиза не уточняются

19 июня 2023, 10:35, ИА Амител

фото: unsplash.com

"ВКонтакте" планирует выпустить отдельное мобильное приложение сервиса "VK Знакомства", рассказала агентству ТАСС гендиректор соцсети Марина Краснова на ПМЭФ.

По ее словам, приложение станет дополнительной точкой входа в сервис. В нем будут работать все привычные функции.

К его запуску (сроки Краснова не уточнила) также расширят список интересов, которые можно указывать в своем профиле.

Ранее депутат Виталий Милонов на фоне новостей об уходе Tinder из России предложил создать отечественный сервис знакомств с верификацией через "Госуслуги" – для "защиты пользователей от профурсеток, эскортниц и проституток".