"ВКонтакте" выпустит отдельное мобильное приложение для знакомств
Сроки релиза не уточняются
19 июня 2023, 10:35, ИА Амител
фото: unsplash.com
"ВКонтакте" планирует выпустить отдельное мобильное приложение сервиса "VK Знакомства", рассказала агентству ТАСС гендиректор соцсети Марина Краснова на ПМЭФ.
По ее словам, приложение станет дополнительной точкой входа в сервис. В нем будут работать все привычные функции.
К его запуску (сроки Краснова не уточнила) также расширят список интересов, которые можно указывать в своем профиле.
Ранее депутат Виталий Милонов на фоне новостей об уходе Tinder из России предложил создать отечественный сервис знакомств с верификацией через "Госуслуги" – для "защиты пользователей от профурсеток, эскортниц и проституток".
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