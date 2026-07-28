Вкусная визитка. Жители Барнаула выбирают главное блюдо города

Сначала организаторы принимают рецепты, а после стартует народное голосование

28 июля 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHXeJqP

"Блюдо города" / Изображение сгенерировано нейросетью "Нано банана"

В Барнауле в самом разгаре гастрономический конкурс "Блюдо города", в котором жителям предлагают выбрать его вкусный символ. Кто, как не сами барнаульцы, может назвать блюдо, которое лучше всего передает характер краевой столицы и ее жителей.

Гастропроект, организатором которого является сеть фермерских кафе "Вилка Ложка", призывает горожан вспомнить и определить идентичность вкуса города, выявить самое родное, близкое сердцу блюдо.

Напомним, на первом этапе конкурса, с 1 по 19 июля 2026 года, барнаульцы и гости города направляли предложения и рецепты блюд. Среди предлагаемых вариантов упоминали как традиционные русские блины и окрошку на квасе, так и абсолютные новинки: облепиховый чизкейк и драники с баклажаном. Вспомнили горожане и любимые в советское время алтайские пышки.

Несмотря на огромное разнообразие рецептов, в шорт-лист попали пять наиболее популярных блюд, которые стали основными претендентами на победу. Какое из них достойно называться блюдом города Барнаула — ароматное жаркое, запеченный судак, символизирующий богатство Оби, или пельмени, которые часто упоминают и ассоциируют с сибирской кухней? С 27 июля по 16 августа 2026 года можно отдать свой голос за понравившийся вариант. Проголосовать можно, перейдя по ссылке .В конце августа организаторы подведут итоги и назовут блюдо-победителя, которое можно будет попробовать. За всеми подробностями следите на странице конкурса.

ООО "Управляющая компания "Фуд-мастер"

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