Вкусная визитка. Жители Барнаула выбирают главное блюдо города
Сначала организаторы принимают рецепты, а после стартует народное голосование
28 июля 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHXeJqP
В Барнауле в самом разгаре гастрономический конкурс "Блюдо города", в котором жителям предлагают выбрать его вкусный символ. Кто, как не сами барнаульцы, может назвать блюдо, которое лучше всего передает характер краевой столицы и ее жителей.
Гастропроект, организатором которого является сеть фермерских кафе "Вилка Ложка", призывает горожан вспомнить и определить идентичность вкуса города, выявить самое родное, близкое сердцу блюдо.
Напомним, на первом этапе конкурса, с 1 по 19 июля 2026 года, барнаульцы и гости города направляли предложения и рецепты блюд. Среди предлагаемых вариантов упоминали как традиционные русские блины и окрошку на квасе, так и абсолютные новинки: облепиховый чизкейк и драники с баклажаном. Вспомнили горожане и любимые в советское время алтайские пышки.
Несмотря на огромное разнообразие рецептов, в шорт-лист попали пять наиболее популярных блюд, которые стали основными претендентами на победу. Какое из них достойно называться блюдом города Барнаула — ароматное жаркое, запеченный судак, символизирующий богатство Оби, или пельмени, которые часто упоминают и ассоциируют с сибирской кухней? С 27 июля по 16 августа 2026 года можно отдать свой голос за понравившийся вариант. Проголосовать можно, перейдя по ссылке.В конце августа организаторы подведут итоги и назовут блюдо-победителя, которое можно будет попробовать. За всеми подробностями следите на странице конкурса.
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09:30:05 28-07-2026
Не выберут они его, так как у них в меню его нет. Шаурма - наше всё
09:58:11 28-07-2026
Готовили свежего судачка на даче. Обжарили с лучком, потом залили сметанкой - вкуснотень!
10:09:18 28-07-2026
все эти рецепты вкусных блюд идентичны рецептам из других регионов.
плюс, минус добавким-укроп, сметана.
истинно наше-каравай из Прутского, и/или из Затона.
остальное-как и везде.
15:07:33 28-07-2026
Нет у нас блюда - визитки. Ну нет его!!!))))) Хватит фигней страдать. Хлеб затонский - это да, но когда это было...