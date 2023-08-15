Владельцем АЗС в Махачкале, где погибли 35 человек, оказался ранее судимый бизнесмен
Его привлекали к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность
15 августа 2023, 15:10, ИА Амител
Владельцем заправки "Нафта-24", которая взорвалась в Махачкале, оказался ранее судимый 39-летний бизнесмен, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в 2016 году его привлекали к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
"Продал сжиженный газ без специальных разрешений, заработав минимум 1,3 млн рублей", – говорится в сообщении.
Бизнесмена восемь раз штрафовали за невыполнение в срок законного предписания сотрудников МЧС. На АЗС не было системы охлаждения с помощью водяного орошения, подключения к противопожарному водопроводу, датчиков переполнения резервуаров, безопасных расстояний между резервуарами и не только.
Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По последним данным, количество погибших выросло до 33, общее число пострадавших – более ста человек. Тяжелораненых спецбортом МЧС доставят в медучреждения Москвы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.
15:20:31 15-08-2023
Причём тут владелец АЗС если пожар сделали в соседнем автосервисе ?
15:28:20 15-08-2023
Изучая новость в интернете делаю вывод, что взорвалась не АЗС, а расположенное напротив СТО где было две цистерны с газом, а после взрыва огонь распространился далее на АЗС.
15:29:14 15-08-2023
В нашем ауле, в маленьком переулке Металлургический, среди деревянного частного сектора, власти согласовали автосервис. Со всеми пожарными и эпидем. нарушениями. Ждут когда там полыхнёт ?
16:47:22 15-08-2023
Гость (15:28:20 15-08-2023) Изучая новость в интернете делаю вывод, что взорвалась не АЗ... Судя по всем новостям Интернета, у хозяина АЗС не имелось адекватных возможностей для предотвращения распространения огня - таких, какие полагается по действующему законодательству. Что способствует возрастанию и ущерба имуществу, и вреда для здоровья человека, и угрозы его жизни.
16:47:49 15-08-2023
Гость (15:28:20 15-08-2023) Изучая новость в интернете делаю вывод, что взорвалась не АЗ... Судя по всем новостям Интернета, у хозяина АЗС не имелось адекватных возможностей для предотвращения распространения огня - таких, какие полагается по действующему законодательству. Что способствует возрастанию и ущерба имуществу, и вреда для здоровья человека, и угрозы его жизни.
17:52:11 15-08-2023
А еще в интервью говорят, что сначала склад с селитрой напротив заправки загорелся.