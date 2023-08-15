Владельцем АЗС в Махачкале, где погибли 35 человек, оказался ранее судимый бизнесмен

Его привлекали к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность

15 августа 2023, 15:10, ИА Амител

Владельцем заправки "Нафта-24", которая взорвалась в Махачкале, оказался ранее судимый 39-летний бизнесмен, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в 2016 году его привлекали к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

"Продал сжиженный газ без специальных разрешений, заработав минимум 1,3 млн рублей", – говорится в сообщении.

Бизнесмена восемь раз штрафовали за невыполнение в срок законного предписания сотрудников МЧС. На АЗС не было системы охлаждения с помощью водяного орошения, подключения к противопожарному водопроводу, датчиков переполнения резервуаров, безопасных расстояний между резервуарами и не только.

Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По последним данным, количество погибших выросло до 33, общее число пострадавших – более ста человек. Тяжелораненых спецбортом МЧС доставят в медучреждения Москвы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.