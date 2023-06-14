Владислава Вакаева выдвинули кандидатом в губернаторы Алтайского края

Выборы первого лица региона пройдут 10 сентября

14 июня 2023, 11:47, ИА Амител

Владислав Вакаев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Реготделение партии "Новые люди" выдвинуло в качестве кандидата на выборы губернатора Алтайского края Владислава Вакаева – руководителя регионального Фонда имущества и управляющего парком "Изумрудный". Об этом пишет "Атмосфера".

Накануне стало известно, что участвовать в выборах главы региона также будет действующий губернатор Виктор Томенко. Его кандидатуру выдвинула "Единая Россия".

Напомним, очередные губернаторские выборы пройдут 10 сентября. Претендовать на пост могут стать только кандидаты от партий, самовыдвиженцы не допускаются.

Как сообщали в региональном Избиркоме, в выборах могут участвовать кандидаты от 27 партий. Однако по факту их будет меньше, поскольку каждому из них придется собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований региона.

По данным алтайского избиркома на 14 июня, также кандидатами выдвинуты: Виктор Нагайцев от партии "Зеленая альтернатива", Мария Прусакова от КПРФ, Елена Хрусталева от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Виктор Томенко от "Единой России", Владимир Кириллов от партии "Зеленые", Сергей Булаев от ЛДПР, Евгения Боровикова от "Справедливой России – За правду".