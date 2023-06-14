Владислава Вакаева выдвинули кандидатом в губернаторы Алтайского края
Выборы первого лица региона пройдут 10 сентября
14 июня 2023, 11:47, ИА Амител
Реготделение партии "Новые люди" выдвинуло в качестве кандидата на выборы губернатора Алтайского края Владислава Вакаева – руководителя регионального Фонда имущества и управляющего парком "Изумрудный". Об этом пишет "Атмосфера".
Накануне стало известно, что участвовать в выборах главы региона также будет действующий губернатор Виктор Томенко. Его кандидатуру выдвинула "Единая Россия".
Напомним, очередные губернаторские выборы пройдут 10 сентября. Претендовать на пост могут стать только кандидаты от партий, самовыдвиженцы не допускаются.
Как сообщали в региональном Избиркоме, в выборах могут участвовать кандидаты от 27 партий. Однако по факту их будет меньше, поскольку каждому из них придется собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований региона.
По данным алтайского избиркома на 14 июня, также кандидатами выдвинуты: Виктор Нагайцев от партии "Зеленая альтернатива", Мария Прусакова от КПРФ, Елена Хрусталева от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Виктор Томенко от "Единой России", Владимир Кириллов от партии "Зеленые", Сергей Булаев от ЛДПР, Евгения Боровикова от "Справедливой России – За правду".
11:52:59 14-06-2023
Мутный тип. Все вокруг виноваты, один он молодец. Впрочем кто-то считает его эффективным управлением. Можно пожелать только удачи.
12:01:21 14-06-2023
В парке не захотел оборудовать шашлычную зону. Чтобы люди смогли прийти , поставить свой мангальчик или барбекюшницу на безопасном огороженном заасфальтированном месте, приготовить мяско и овощи на природе. Как практически во всех московских парках. Хотя в МСК народ много невоспитанней и хулиганистее, чем в Барнауле.
12:03:44 14-06-2023
"Новые люди" --- это же либералы? Они наверное за либеральный западный мир
12:12:27 14-06-2023
"Претендовать на пост могут стать только кандидаты от партий, самовыдвиженцы не допускаются. " Конституция РФ, Статья 19, ч2: "Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, УБЕЖДЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам СОЦИАЛЬНОЙ, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности." Отсутствие института самовыдвижения прямое нарушение ч2 ст 19 Конституции РФ. Что также противоречит ч1 ст15 Конституции РФ: "Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации." и является воспрепятствованием свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, что преследуется по закону в соответствии с ст. 141 УК РФ. Незаконным антиконституционным псевдовыборам БОЙКОТ!!!
14:48:49 14-06-2023
Призрак Коммунизма (12:12:27 14-06-2023) "Претендовать на пост могут стать только кандидаты от партий... Байкот в данном случае это молчаливое согласие с известными результатами. Чем меньше людей выразят свою позицию, тем больше будет процент у Томенко. Вот здесь, нет ни одного комментария в поддержку действующего, а проведи сейчас выборы и он победит)
12:16:14 14-06-2023
Гость (12:03:44 14-06-2023) "Новые люди" --- это же либералы? Они наверное за либеральны... Кремлевский проект, имитация политической конкуренции
12:49:29 14-06-2023
Гость (12:16:14 14-06-2023) Кремлевский проект, имитация политической конкуренции... Тогда они либералы, но не за либеральные западные страны
12:47:32 14-06-2023
Один хлеще другого!
12:59:40 14-06-2023
А в чем разница? Чем они отличаются?
14:43:56 14-06-2023
Готов поспорить на 100 тысяч с кем угодно, что не быть ему губернатором, да и сам он это прекрасно понимает
14:45:21 14-06-2023
Гость (12:59:40 14-06-2023) А в чем разница? Чем они отличаются?... Ну один Виктор другой Владислав
16:20:02 14-06-2023
Это тот плакса из парка?
11:51:36 15-06-2023
По моему у Томенко глаза добрее и в Бога он (Томенко) верует. А значит не служит сатане (не ворует и т. д). А здесь не знаю - новые люди?