"Властелин колец" и "Звездные войны". В Барнауле пройдет саундтрек-концерт от "Люмоса"

Зрители услышат композиции из культовых фильмов

16 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJvaey7

Концерт "Люмос" / Фото: Аляска Архипова

В Барнауле 19 мая 2026 года пройдет "Саундтрек-концерт 2.0" при свете 1000 свечей от солистов "Люмос". Гостей ждет вечер музыки из известных фильмов в исполнении акустических инструментов, камерная атмосфера и знакомые мелодии, которые сразу переносят в любимые кинокартины.

Музыка большого кино

В новой программе прозвучат саундтреки из фильмов "Властелин колец", "Звездные войны", "Гладиатор", "Миссия невыполнима", "Начало", "Код да Винчи", "Алладин" и других картин.

Организаторы обещают соединить живое исполнение, мягкое мерцание свечей и узнаваемые музыкальные темы из мирового кино. Такой формат помогает по-новому услышать знакомые композиции и погрузиться в атмосферу фильмов без экрана — только через музыку и свет.

Когда и где

Концерт пройдет во вторник, 19 мая в 19:00 в концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7) в Барнауле.

Билеты доступны на сайте организаторов. Для зрителей действует промокод ЛЮМОС на скидку 20%. Все подробности и новости — в "Телеграме" и на странице во "ВКонтакте".

Возрастное ограничение 6+

ИП Кропачева Ю. И., ОГРНИП 323253600073311

Реклама