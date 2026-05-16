"Властелин колец" и "Звездные войны". В Барнауле пройдет саундтрек-концерт от "Люмоса"
Зрители услышат композиции из культовых фильмов
16 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJvaey7
В Барнауле 19 мая 2026 года пройдет "Саундтрек-концерт 2.0" при свете 1000 свечей от солистов "Люмос". Гостей ждет вечер музыки из известных фильмов в исполнении акустических инструментов, камерная атмосфера и знакомые мелодии, которые сразу переносят в любимые кинокартины.
Музыка большого кино
В новой программе прозвучат саундтреки из фильмов "Властелин колец", "Звездные войны", "Гладиатор", "Миссия невыполнима", "Начало", "Код да Винчи", "Алладин" и других картин.
Организаторы обещают соединить живое исполнение, мягкое мерцание свечей и узнаваемые музыкальные темы из мирового кино. Такой формат помогает по-новому услышать знакомые композиции и погрузиться в атмосферу фильмов без экрана — только через музыку и свет.
Когда и где
Концерт пройдет во вторник, 19 мая в 19:00 в концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7) в Барнауле.
Билеты доступны на сайте организаторов. Для зрителей действует промокод ЛЮМОС на скидку 20%. Все подробности и новости — в "Телеграме" и на странице во "ВКонтакте".
Возрастное ограничение 6+
ИП Кропачева Ю. И., ОГРНИП 323253600073311Реклама
11:36:40 16-05-2026
Да сколько можно пихать в наши скрепные уши чуждую нам культуру - где "Бурановские бабушки " ?