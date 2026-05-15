Власти Барнаула напомнили жителям о двухнедельном отключении горячей воды с 18 мая
Специалисты будут проверять тепловые сети на прочность и готовность к следующему отопительному сезону
15 мая 2026, 17:36, ИА Амител
В Барнауле с 18 мая стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Из-за опрессовки часть жителей города почти на две недели останется без горячей воды — ограничения продлятся до 2 июня. Об этом сообщили в городской администрации.
Как пояснили в мэрии, во время испытаний специалисты будут проверять тепловые сети на прочность и готовность к следующему отопительному сезону.
В первую волну отключений попадут дома в микрорайоне Озерный, а также здания на улицах Гущина, Попова, Взлетной, Шумакова и Власихинской. Кроме того, горячее водоснабжение ограничат на проспектах Космонавтов и Социалистическом, на Змеиногорском тракте, а также на улицах Партизанской, Челюскинцев и Пролетарской.
Возобновить подачу горячей воды энергетики планируют 2 июня.
Также в администрации сообщили, что на следующей неделе ресурсоснабжающие организации начнут капитальный ремонт инженерных сетей на улицах Глушкова, Водопроводной и Деповской. На время работ движение транспорта на этих участках будет временно ограничено.
17:52:11 15-05-2026
Совсем мозгов нет? В такой холод еще и воду отключат! Совсем уже осатанели!
08:51:26 16-05-2026
Гость (17:52:11 15-05-2026) Совсем мозгов нет? В такой холод еще и воду отключат! Совсем...
Реально нет. Все пропито и пробито.
18:08:38 15-05-2026
вы думаете они об нас думают!?...
11:50:23 16-05-2026
Не отключайте воду! На улице до конца мая холодрыга . Камин горит день и ночь. Еще и воду греть .