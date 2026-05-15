Власти Барнаула напомнили жителям о двухнедельном отключении горячей воды с 18 мая

Специалисты будут проверять тепловые сети на прочность и готовность к следующему отопительному сезону

15 мая 2026, 17:36, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле с 18 мая стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Из-за опрессовки часть жителей города почти на две недели останется без горячей воды — ограничения продлятся до 2 июня. Об этом сообщили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, во время испытаний специалисты будут проверять тепловые сети на прочность и готовность к следующему отопительному сезону.

В первую волну отключений попадут дома в микрорайоне Озерный, а также здания на улицах Гущина, Попова, Взлетной, Шумакова и Власихинской. Кроме того, горячее водоснабжение ограничат на проспектах Космонавтов и Социалистическом, на Змеиногорском тракте, а также на улицах Партизанской, Челюскинцев и Пролетарской.

Возобновить подачу горячей воды энергетики планируют 2 июня.

Также в администрации сообщили, что на следующей неделе ресурсоснабжающие организации начнут капитальный ремонт инженерных сетей на улицах Глушкова, Водопроводной и Деповской. На время работ движение транспорта на этих участках будет временно ограничено.