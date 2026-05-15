Совсем не выйдет. В СГК рассказали, можно ли перестать отключать летом воду в Барнауле

Энергетики объяснили, почему полностью отказаться от опрессовки пока невозможно

15 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Пресс-конференция Сибирской генерирующей компании / Фото: Олег Укладов

Летние отключения горячей воды в отдельных новостройках и крупных городах могут прекратиться уже через пять-семь лет. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В Сибирской генерирующей компании (СГК) пояснили amic.ru, что для Барнаула такой сценарий пока нереален: гидравлические испытания требуют правила эксплуатации, а городские теплосети сильно изношены. Если не проверять трубы под давлением летом, слабые участки могут порваться уже зимой, когда последствия аварий будут гораздо серьезнее.

Сократить и прекратить

Сейчас в большинстве регионов России действует стандарт, который допускает отсутствие горячей воды до 14 календарных дней. При этом крупные города и субъекты, где активно обновляют коммунальные сети, уже сократили этот срок до десяти дней.

Владимир Кошелев уточнил, что к 2030–2035 годам большинство городов планируют вдвое уменьшить время плановых отключений. По его словам, в перспективе часть новостроек и городов-миллионников может вообще уйти от летних отключений горячей воды.

Реально — нереально

В Барнауле полностью отказаться от гидравлических испытаний пока нельзя, пояснили в СГК. Главная причина — высокий износ теплосетей.

Руководитель Барнаульской теплосетевой компании (БТСК) Александр Гросс на пресс-конференции 14 мая рассказал корреспонденту amic.ru, что федеральные прогнозы касаются крупных городов с другим состоянием коммунальной инфраструктуры. В Барнауле ситуация сложнее.

«У нас высокий износ сетей. Магистральные сети изношены на 71%, внутриквартальные — на 79%. Ресурс трубопровода — 30 лет, и в городе около 70% труб, это 1200 км из 1700 км, этот срок уже отработали», — сказал Александр Гросс.

По его словам, для полной замены таких сетей нужны огромные вложения. Специалисты оценили потребность примерно в 170 млрд рублей. Только после такой модернизации можно говорить о резком сокращении сроков испытаний.

«Если все трубы заменить, тогда можно проводить гидравлические испытания за семь дней. Но сегодня речи о том, чтобы вообще их не проводить, даже не идет», — подчеркнул Гросс.

Испытаний требуют правила

Генеральный директор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов также отметил, что гидравлические испытания — обязательная регламентная работа. Их проводят по правилам эксплуатации, чтобы выявить слабые места до начала отопительного сезона.

«Отключения были и будут. Надо стремиться их минимизировать, но это требование правил», — сказал Игорь Лузанов.

При этом в компании уже ищут схемы, которые позволяют не отключать тех потребителей, кого можно оставить с горячей водой. Но такие решения требуют дополнительных затрат, ресурсов и технической подготовки.

Лузанов привел в пример Рубцовск, где горячую воду в период испытаний в целом не отключают. Однако, по его словам, это связано с особенностями схемы: теплоноситель и горячая вода идут по разным трубам. И при этом качество горячей воды там существенно ниже.

Две недели или риски зимой

В СГК напомнили, что за последние годы в Барнауле сроки отключений уже сократили. Раньше горячей воды могло не быть 21–24 дня, сейчас плановый срок составляет 14 дней.

Александр Гросс считает, что это тот минимум, ниже которого компания пока не сможет качественно готовить сети к зиме.

«Тут нужно выбирать меньшее из двух зол. Или мы хотим, чтобы зимой было меньше повреждений, и тогда придется две недели потерпеть летом. Или проводим испытания как попало за неделю, а потом ловим зимой все, что не нашли летом», — отметил он.

Игорь Лузанов добавил, что чем короче срок гидравлических испытаний, тем выше риск пропустить повреждения. По его словам, во время опрессовки сети проверяют давлением, затем устраняют порывы и снова продолжают испытания.

«Мы давим — рвется, отключаем, ремонтируем, снова давим. И давить надо, пока не порвется. Потому что иначе трубу порвет уже зимой», — пояснил глава "СГК-Алтай".

Сократим? Сократим!

По словам Игоря Лузанова, в ближайшей перспективе реалистичная цель для Барнаула — не полный отказ от отключений, а сокращение срока с 14 до 10 дней. Но это возможно только при достаточных вложениях в замену сетей.

«Наверное, такую задачу на ближайшую перспективу ставить можно — не 14 дней, а 10. Но при условии роста вложений в магистральные сети», — сказал он.

В СГК отмечают: чем больше труб удастся заменить заранее, тем меньше аварий выявят во время испытаний и тем быстрее дома смогут вернуть к горячему водоснабжению.