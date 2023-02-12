Власти Барнаула назвали число домов, подключённых к газу

Глава города Вячеслав Франк дал несколько поручений для безопасности жителей

12 февраля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание, на котором обсудили вопросы безопасности использования газа в быту, сообщает мэрия.

"В Барнауле 1068 многоквартирных домов подключены к сетям газоснабжения. Из них 671 дом – с природным газом, 397 – со сжиженным", – рассказал председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин.

Он напомнил, что договоры обслуживания внутридомового газового оборудования со специализированными организациями обязаны заключать управляющие компании либо ТСЖ.

Франк подчеркнул, что безаварийная эксплуатация газового оборудования, установленного в жилых домах и квартирах, зависит от регулярного технического обслуживания.

"От этого, в первую очередь, зависит безопасность людей", – отметил глава города.

Франк поручил администрациям районов города донести до жителей информацию о необходимости заключения договоров на техобслуживание газового оборудования. Также обратил внимание ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций на важность регулярных проверок.

Напомним, 9 февраля в Новосибирске в жилом доме взорвался газ, погибли 13 человек. После этого жители Алтайского края сообщили о проверках подключённых к газу домов.