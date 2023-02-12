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Власти Барнаула назвали число домов, подключённых к газу

Глава города Вячеслав Франк дал несколько поручений для безопасности жителей

12 февраля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание, на котором обсудили вопросы безопасности использования газа в быту, сообщает мэрия.

"В Барнауле 1068 многоквартирных домов подключены к сетям газоснабжения. Из них 671 дом – с природным газом, 397 – со сжиженным", – рассказал председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин.

Он напомнил, что договоры обслуживания внутридомового газового оборудования со специализированными организациями обязаны заключать управляющие компании либо ТСЖ.

Франк подчеркнул, что безаварийная эксплуатация газового оборудования, установленного в жилых домах и квартирах, зависит от регулярного технического обслуживания.

"От этого, в первую очередь, зависит безопасность людей", – отметил глава города.

Франк поручил администрациям районов города донести до жителей информацию о необходимости заключения договоров на техобслуживание газового оборудования. Также обратил внимание ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций на важность регулярных проверок.

Напомним, 9 февраля в Новосибирске в жилом доме взорвался газ, погибли 13 человек. После этого жители Алтайского края сообщили о проверках подключённых к газу домов.

Комментарии 16

  • А сколько подключено домов индивидуальных? Это не жители Барнаула?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Необходим срочный плановый переход МКД с газа на электроэнергию. Особых технических трудностей нет: увеличение мощности ТРП и ввод кабеля в квартиры для электроплит.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Недавно в Сети попался рекламный ролик про датчики утечки газа. Маленькое устройство может «запеленговать» даже утечку из соседей квартиры. Но барнаульские газовички так и будут продолжать ходить с губками и мылом, собирать деньги с населения, по сути, без проверки? Вот за что деньги берут, да немалые? Протрут краник губкой и включат плиту – вся проверка менее минуты! Дольше квитанцию выписывают! Впрочем, отчасти меня это радует. Потому что разборка, раскручивание заводских гаек некомпетентными «проверяльщицами» может привести к поломке плиты. У нас так случилось со старой. Работала идеально. После проверки газовиков сразу не пользовались всеми горелками. На следующий день включаю дальнюю справа от себя – не работает! Звоню газовикам – после вашей проверки не горит одна горелка. Мне отвечают – вызывайте специалиста для ремонта, вызов платный. Так что я боюсь этих проверяльщиков!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Надо установить реальную плату за проверку газового оборудования в квартире. Ну никак не стоит протирка краника 600 рублей! Газовики взвинтили цену по своим хотелками, а власти поощряют! Сделайте нормальные 100 рублей ( что будет соответствовать объему и сложности действительных работ) и жители не будут отлынивать от проверок. Потому что не так просто выкроить из бюджета семьи 600 рублей. Тем более, что себестоимость работ минимальна - газовики же приходят не к каждому индивидуально по заранее согласованному времени, а сразу во весь дом и когда они захотят, а не мы.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Заранее оповестить всех жителей о проверке. И вместе с участковым в вечернее время всё внимательно проверить. Надо к этому подключать все ресурсы!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • это хорошо, что не все подключены к газу! представьте сколько бы сейчас стоил газ, если бы вся страна топилась только им!?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А проверки будут платными ????
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Мы покупаем в торговых сетях сертифицированные плиты. Собранные в заводских условиях специальными автоматами в соответствии с технологией. Потом приходит к нам домой какая-то манька с водокачки, которая толком не знает, как правильно включить вашу плиту и начинает раскручивать примитивной отверткой. Затем кое-как , на коленке, собирает назад. Разумеется, она не сделает лучше, чем на заводе. Зачем лезть и ломать дорогостоящий прибор? Пришли проверять, поводите специальным прибором-газоанализатором, датчиком. Если нет утечки, ничего не трогайте своими шаловливыми ручками!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Надо установить реальную плату за проверку газового оборудования в квартире. Ну никак не стоит протирка краника 600 рублей! Газовики взвинтили цену по своим хотелками, а власти поощряют! Сделайте нормальные 100 рублей ( что будет соответствовать объему и сложности действительных работ) и жители не будут отлынивать от проверок. Потому что не так просто выкроить из бюджета семьи 600 рублей. Тем более, что себестоимость работ минимальна - газовики же приходят не к каждому индивидуально по заранее согласованному времени, а сразу во весь дом и когда они захотят, а не мы.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Недавно в Сети попался рекламный ролик про датчики утечки газа. Маленькое устройство может «запеленговать» даже утечку из соседей квартиры. Но барнаульские газовички так и будут продолжать ходить с губками и мылом, собирать деньги с населения, по сути, без проверки? Вот за что деньги берут, да немалые? Протрут краник губкой и включат плиту – вся проверка менее минуты! Дольше квитанцию выписывают! Впрочем, отчасти меня это радует. Потому что разборка, раскручивание заводских гаек некомпетентными «проверяльщицами» может привести к поломке плиты. У нас так случилось со старой. Работала идеально. После проверки газовиков сразу не пользовались всеми горелками. На следующий день включаю дальнюю справа от себя – не работает! Звоню газовикам – после вашей проверки не горит одна горелка. Мне отвечают – вызывайте специалиста для ремонта, вызов платный. Так что я боюсь этих проверяльщиков!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А почему вообще должны проверять платно? Или безопасность установок, их работоспособность не в ходит в должностные обязанности?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • В конце концов, мы можем сами намазать кран мыльной губкой и включить плиту на глазах у проверяющего. При этом заплатить за визит 50 рублей. Не более. Хватит с них. Обнаглели совсем.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А почему вообще должны проверять платно? Или безопасность установок, их работоспособность не в ходит в должностные обязанности? 6 минут назад, Гость Ответить---------------------------- потому что поставкой газа занимается Газпром, а для проверок созданы другие специальные структуры с разветвленной сетью коммерческих организаций. С этими коммерсантами управляшки заключают отдельные договоры на проверку наших плит. Похоже, такая система приводит к участившимся газовым авариям и жертвам.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще-то в квитанции есть отдельная строка «тех.обслуживание газовых сетей» при тарифе за единицу 0,230р..Общая плата зависит от метража квартиры. То есть надо умножить на ваши квадратные метры. Такая абонентская плата ежемесячно. Получатель ООО «Газпром газораспределение Барнаул». За последние 15 лет один раз покрасили уличные трубы, с которых совсем слезла желтая краска и они давным - давно потихоньку ржавели под действием природных сил. Но осмотр плит в квартирах в это не входит. Платится отдельно.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • "Необходим срочный плановый переход МКД с газа на электроэнергию." - Совершенно верно!!!! ТОЛЬКО это даст гарантию безопасности. Никакие плановые ежегодные проверки не имеют большого смысла, это действительно лишь сбор денег. Далеко не все квартиры (вернее, плиты в них) осматриваются НЕ по вине газовщиков. Объявления вывешиваются, жильцы в курсе предстоящей проверки, но многих всё равно нет дома или, возможно, просто не откликаются. Если у кого-то плита стала плохо работать, тот вызовет мастера сам и заплатит при этом за реально проделанную работу, а не за непонятно что. Но главное - убрать газ из бытового потребления в многоквартирных домах! УБРАТЬ, заменить электричеством!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Однажды пришли к Евгению Максимовичу Примакову (председатель правительства РФ) три олигарха. От Газпрома Вяхерев, от РАО ЕЭС Чубайс, от МПС Аксёненко. И сказали: - Мы в доску патриоты..! Но! После дефолта 98 года…! девальвация рубля…! Полный кошмар! Нужно поднимать тарифы в полтора раза!? Примаков разбирался в людях и ответил: - Вы настоящие патриоты, я вас знаю… Понимаю что вы очень экономно назвали эту сумму… Понимаете? Мы же можем только один раз повысить тарифы!? Второй раз нам не простят…! Откуда вы знаете, может не в полтора раза, а может на 52%, а может на 53% нужно поднимать…? А у вас будут проблемы!? У вас будут разрушаться базовые в стране отрасли…? Давайте так - за месяц проведём тщательный аудит в ваших отраслях!? И потом, насколько надо, настолько и повысим тарифы!.. Три олигарха вышли в приёмную. Посмотрели друг не друга. Молча развернулись и пошли обратно в кабинет к Примакову… И Чубайс сказал: - Евгений Максимович, Вы правы! Мы патриоты… Мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит. Мы не будем повышать тарифы… После этого тарифы не повышались до 2002 года…
    12 февраля, Гость   Ответить
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