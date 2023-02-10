Мэр Барнаула Франк выразил соболезнования новосибирцам из-за гибели людей при взрыве

Градоначальник заявил, что барнаульцы скорбят вместе с жителями соседнего города

10 февраля 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: АСТ-54

Мэр Барнаула Вячеслав Франк выразил соболезнования жителям Новосибирска, градоначальнику Анатолию Локтю, а также родным и близким погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

"Это большая трагедия. Очень сложно пережить потерю близких людей. Выражаем вам глубокое сочувствие и соболезнуем вашей потере. Барнаульцы скорбят вместе с вами", – заявил Франк.

Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда.

13 человек погибли в результате происшествия, ещё 22 пострадали.