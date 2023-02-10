Замглавы алтайского Минстроя рассказал, как жителям края избежать взрыва газа в доме

Сейчас в многоквартирных домах региона используется сжиженный и природный газ

10 февраля 2023, 18:15, ИА Амител

Газ / Фото: "Газпром Газораспределение Барнаул"

После произошедшего в новосибирской многоэтажке взрыва газа 9 февраля в Минстрое Алтайского края напомнили, что нужно делать, чтобы такая ситуация не повторилась. Заместитель главы ведомства Станислав Цыро дал несколько рекомендаций, как обращаться с газом и не допустить взрыва.

Чиновник отметил, что ни в коем случае нельзя самостоятельно ремонтировать газовые трубы и скручивать их. А если человек почувствовал запах газа, он должен обратиться в специальные службы, не включать электроприборы и проветрить помещение.

"Мы должны понимать, что газовые трубы – особо опасный объект. Для применения газа в быту все жители должны знать элементарные вещи. Например, детей не нужно пускать к газу. Иногда на селе для обогрева используют газ – это тоже строго запрещено", – отметил он.

Более полный список правил по безопасному использованию газа на своём сайте опубликовала барнаульская мэрия.

Станислав Цыро пояснил, что в Алтайском крае сейчас используется как природный, так и сжиженный газ. Оба вида газа есть в 17 районах и 4 городах края. Более 2,7 тысячи многоквартирных домов подключены к газовой системе, отметил он. Кроме того, часть людей использует голубое топливо из баллонов. В основном его поставляют две крупные компании – "Газпром газораспределение Барнаул" и "Алтайкрайгазсервис".

Отметим, что в "Газпром газораспределение Барнаул" также рассказали о самых распространённых причинах утечки газа.

Напомним, что в Новосибирске газ взорвался 9 февраля в 07:40 утра в пятиэтажном доме на ул. Линейной, 39. Обрушилось два подъезда, погибло 13 человек, среди которых был и двухлетний ребёнок. 14 человек, включая ребёнка, спасатели вытащили из-под завалов. Девять пострадавших попали в больницу.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По ней уже арестованы женщина 45 лет и мужчина 25 лет. Подробнее о случившемся можно прочитать здесь.