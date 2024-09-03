Власти Барнаула назвали фонтаны, которые проработают дольше всего до консервации

Новый сезон фонтанов традиционно начнется в мае следующего года

03 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Фонтан на Нулевом километре / Фото: amic.ru

В Барнауле в течение текущей недели специалисты приступят к консервации фонтанов, сообщает мэрия.

"Первыми работы проведут на пешеходном фонтане на улице Панфиловцев, его консервация начнется уже сегодня", – говорится в сообщении.

Работы будут проводиться постепенно. Дольше всего будут работать фонтаны "Драма" на площади Сахарова, "Лилия" и "Космос" на Нулевом километре, фонтан в районе торгового центра "Россия". Их планируют законсервировать последними.

Напомним, новый сезон фонтанов традиционно начнется в мае следующего года.

Справка:



Консервация фонтанов – это целый комплекс технических мероприятий, необходимых для защиты коммуникаций и конструкций сооружения от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода.



Работы проводят в несколько этапов. Сначала из системы сливают воду, очищают и промывают чаши, затем продувают трубопроводы, демонтируют техническое оборудование, герметизируют и подготавливают устройства фонтана к холодам.