Власти Барнаула назвали фонтаны, которые проработают дольше всего до консервации
Новый сезон фонтанов традиционно начнется в мае следующего года
03 сентября 2024, 17:00, ИА Амител
В Барнауле в течение текущей недели специалисты приступят к консервации фонтанов, сообщает мэрия.
"Первыми работы проведут на пешеходном фонтане на улице Панфиловцев, его консервация начнется уже сегодня", – говорится в сообщении.
Работы будут проводиться постепенно. Дольше всего будут работать фонтаны "Драма" на площади Сахарова, "Лилия" и "Космос" на Нулевом километре, фонтан в районе торгового центра "Россия". Их планируют законсервировать последними.
Напомним, новый сезон фонтанов традиционно начнется в мае следующего года.
Справка:
Консервация фонтанов – это целый комплекс технических мероприятий, необходимых для защиты коммуникаций и конструкций сооружения от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода.
Работы проводят в несколько этапов. Сначала из системы сливают воду, очищают и промывают чаши, затем продувают трубопроводы, демонтируют техническое оборудование, герметизируют и подготавливают устройства фонтана к холодам.
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