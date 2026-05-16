Власти Барнаула обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании

Общий бюджет кампании вырос в этом году на 32 млн рублей

16 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В администрации Барнаула под руководством замглавы администрации по социальной политике Александра Артемова прошло межведомственное совещание, посвященное подготовке к летней оздоровительной кампании 2026 года, сообщает пресс-служба мэрии.

В совещании приняли участие представители регионального Минздрава, правоохранительных и надзорных органов, чрезвычайных ведомств, профильных комитетов администрации, частных охранных предприятий, комбината школьного питания "Глобус", центра "Каникулы" и муниципальных загородных лагерей. На встречу также были приглашены председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко и председатель Совета женщин при главе города Валентина Косинова.

Председатель городского комитета по образованию Андрей Муль сообщил, что основу летнего отдыха составят лагеря с дневным пребыванием. По его словам, планируется открыть 91 лагерь, где отдохнут порядка 21,7 тысячи ребят.

Кроме того, в текущем году продолжат работу семь муниципальных загородных лагерей, входящих в структуру центра отдыха и оздоровления "Каникулы": "Дружных", "Звездный", "Маяк", "Медвежонок", "Парус", "Соснячок" и "Спутник-2". Первая смена стартует в период с 10 по 16 июня согласно графику. Всего запланировано от трех до четырех смен на 14 дней.

В семи загородных лагерях планируют принять более четырех тысяч детей.

«По промежуточным результатам заявочной кампании, которая стартовала 1 апреля, на сегодняшний день подано чуть более 4,2 тысячи заявок, при этом выкуплено из них 3,3 тысячи путевок. Это подтверждает заинтересованность родителей в организованном летнем отдыхе детей», — заявил Андрей Муль.

Общий бюджет летней оздоровительной кампании вырос до 370,5 млн рублей — за год показатель увеличился на 32 млн. Доля краевого бюджета составляет 214,4 млн, а городского — 156,1 млн.

В этот объем, помимо мер поддержки в виде софинансирования стоимости путевок, также входит ежегодный ремонт. Как отметил Андрей Муль, укрепление материально-технической базы остается на особом контроле у мэрии:

«Муниципальные загородные лагеря ежегодно улучшают условия пребывания детей. Так, только за последние шесть лет на ремонт и оснащение направлено 184,6 млн рублей, из которых 179,1 млн — из городского бюджета. На эти средства отремонтированы кровли и внутренние помещения, заменены окна, установлены 12 модульных санблоков. В 2024 году полностью заменили линию электропередачи в одном из лагерей, а в двух оборудовали современные спортплощадки с резиновым покрытием».

В этом году в "Медвежонке" появится новый модульный обеденный зал на 100 посадочных мест, начнутся работы по устройству свайного поля для будущих корпусов. До 2027 года в этом лагере по федеральному проекту планируют установить два быстровозводимых жилых корпуса. В прошлом году там оборудовали модульный медицинский блок.

Особый акцент при организации загородного летнего отдыха сделан на проведении профильных смен: по расчетам специалистов, их охват вырастет с 720 до 900 детей.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья в лагере "Дружных" организуют две семидневные смены, которые стартуют 20 июля и 1 августа.

Участники совещания также обсудили вопросы безопасности и питания. Начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по краю Елена Боброва призвала уделить особое внимание контролю качества проведения акарицидной обработки и энтомологическому контролю в межсезонье. Организацией питания займется комбинат школьного питания "Глобус".

Александр Артемов указал, что за последние годы число отдыхающих удалось увеличить с 3,5 до 5 тысяч.

«Родители все больше доверяют нам летний отдых, и наша задача — не просто сохранить эту мотивацию, а сделать все возможное, чтобы в загородных лагерях было комфортно и, главное, безопасно», — сказал он.

Замглавы администрации поручил начальникам лагерей взять на контроль все вопросы, прозвучавшие на совещании.