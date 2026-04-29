Регионы могут добавлять свои категории льготников

29 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Какие категории детей имеют право на бесплатный отдых в лагере и как можно получить путевку, "Газете.ru" рассказал Александр Тепляков, вице-президент "ПравТурСоюза" и руководитель Coral Travel.

Эксперт сообщил, что на федеральном уровне право на бесплатный отдых в лагерях имеют дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети без попечения родителей. Государство ежегодно выделяет квоты на путевки для этих категорий, которые не продаются коммерчески.

Тепляков уточнил, что места в лагере могут быть в составе квоты, даже если их нет. И наоборот, наличие мест в квоте не исключает коммерческую продажу.

«Для детей-сирот и детей без попечения родителей предусмотрены не только бесплатные путевки, но и компенсация проезда. Если опекуны приобрели путевку и билеты сами, они могут получить возмещение расходов. Порядок компенсации зависит от региона», — добавил он.

Организацией детского отдыха занимается Министерство просвещения РФ, распределяющее полномочия между регионами. За путевкой нужно обращаться в органы власти своего региона, а не в Москву.

Кроме федеральных льгот, существуют региональные. Субъекты РФ могут устанавливать свои категории детей и условия получения путевок, которые различаются в зависимости от области.

Чаще всего регионы предоставляют путевки детям из малоимущих и многодетных семей, детям участников СВО, ветеранов и военнослужащих, детям с родителями-инвалидами, отличникам и победителям олимпиад.

«Региональные льготы предоставляются на усмотрение местных властей. Чем раньше подадите заявление, тем выше шансы», — отметил он.

Эксперт рекомендовал начинать поиск информации заранее, так как к апрелю — маю прием заявок на летние смены завершается. Сначала стоит обратиться в администрацию города, МФЦ или органы соцзащиты, которые подскажут, какой орган в регионе отвечает за путевки. Это может быть министерство, департамент соцзащиты, труда или соцразвития.

Заявление можно подать онлайн через "Госуслуги", но это не всегда возможно и требует подтвержденной учетной записи.