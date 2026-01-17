Власти Барнаула обсудили работу систем жизнеобеспечения в период морозов
Сообщается, что все необходимые службы и системы работают в штатном режиме
В условиях морозной погоды глава Барнаула Вячеслав Франк провел экстренное совещание для обсуждения функционирования городских систем обеспечения жизнедеятельности.
В совещании приняли участие заместители главы городской администрации, руководители районных администраций, подключенные по ВКС, а также представители городской полиции и управления по делам ГО и ЧС.
Сергей Татьянин и Игорь Лисин, заместители главы администрации, совместно с главами районных администраций доложили, что городские объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме, а все возникающие неполадки на коммунальных сетях устраняются оперативно.
Сергей Татьянин, заместитель главы города по вопросам городского хозяйства, сообщил, что в поселке Бельмесево, расположенном в Центральном районе, продолжаются работы по устранению последствий отключения электроэнергии, вызванного проблемами на сетях ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго".
Он напомнил, что накануне, 16 января, из-за повреждений на электросетях более тысячи домов в поселках Бельмесево (микрорайоны Сибирская Долина и Радужный) и Конюхи оставались без электроснабжения и отопления на протяжении восьми часов.
Энергетикам удалось устранить повреждение только к 15:00. В настоящее время электроснабжение поселков восстановлено по временной схеме.
Для ликвидации последствий аварии были задействованы семь генераторов различной мощности, четырнадцать тепловых пушек и девять аварийно-восстановительных бригад. Подготовлен к работе пункт временного размещения вместимостью 273 человека, расположенный по адресу ул. Чайковского, 31.
Игорь Лисин, заместитель главы администрации города по безопасности и защите информации, отметил, что период низких температур в Барнауле продлится до 20 января. В связи с аномальными холодами все подразделения и ресурсы территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности.
По результатам совещания глава города поручил уделить особое внимание работе внутридомовых систем отопления в поселках Бельмесево и Конюхи, а также завершить все необходимые аварийно-восстановительные работы.
Под особым контролем остается функционирование всех городских систем жизнеобеспечения.
