Сколько в Алтайском крае продлятся 40-градусные морозы и когда придет потепление?
Аномальные холода сковали регион с 14 января
16 января 2026, 12:35, ИА Амител
Сильные 40-градусные морозы в Алтайском крае пойдут на спад после 19 января, но холода до -30 градусов и ниже еще будут терзать регион в ночные часы. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
Так, столбики термометров опустятся до аномальных -39...-44 градусов ночью 17 и 18 января. Днем они покажут от -30 до -35 градусов. 19 января мороз немного ослабнет: как уточнила Людмила Сырых, в крещенскую ночь температура воздуха в Алтайском крае составит -38...-43 градуса, а днем будет колебаться от -23 до -28 градусов.
Ночью 20 января в регионе уже не будет 40-градусных морозов, но синоптики все же ожидают сильные холода от -30 до -35. То есть аномально низкие температуры в Алтайском крае будут держаться как минимум до середины следующей недели.
По данным сервиса Gismeteo, 21 января в регионе ожидается снег, а температура воздуха будет колебаться от -21 до -15 градусов. Судя по прогнозу, с этого дня и до конца месяца морозов ниже -30 градусов не предвидится. Небольшой снег также выпадет 25, 26, 29 и 30 января.
Напомним, что из-за аномальных холодов в Алтайском крае до 20 января действует штормовое предупреждение, а до 22-го числа – режим повышенной готовности.
Дед Мороз пробил тропику на Алтайский край, ток черт старый будет до весны топтаться здесь.
13:30:33 16-01-2026
Сейчас на мыле показывают -33 в Барнауле; добавляют: ощущается как -38, сегодня прекрасная погода!
18:56:00 16-01-2026
Серьёзно! (13:30:33 16-01-2026) Сейчас на мыле показывают -33 в Барнауле; добавляют: ощущает... Мороз и утро день чудесный!!!!
10:31:26 17-01-2026
Гость (18:56:00 16-01-2026) Мороз и утро день чудесный!!!!... В оригинале: "Мороз и солнце день чудесный!" (с) А.С. Пушкин.
15:08:03 16-01-2026
Аномальные морозы? в крещенские морозы в сибирском регионе?
20:03:39 17-01-2026
Так тут и снег всегда аномальный, ворюги бюджетные тыщами тонн вывозят ежедневно, даже в малоснежные зимы, а он так и лежит на улицах до весны, кроме нескольких улиц да вокруг администраций, чтобы дорогие ботинки не марать песком с солью.
07:36:11 19-01-2026
У нас сегодня в алтайском крае -45градуса