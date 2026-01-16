Аномальные холода сковали регион с 14 января

16 января 2026, 12:35, ИА Амител

Сосульки. Потепление / Фото: amic.ru

Сильные 40-градусные морозы в Алтайском крае пойдут на спад после 19 января, но холода до -30 градусов и ниже еще будут терзать регион в ночные часы. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Так, столбики термометров опустятся до аномальных -39...-44 градусов ночью 17 и 18 января. Днем они покажут от -30 до -35 градусов. 19 января мороз немного ослабнет: как уточнила Людмила Сырых, в крещенскую ночь температура воздуха в Алтайском крае составит -38...-43 градуса, а днем будет колебаться от -23 до -28 градусов.

Ночью 20 января в регионе уже не будет 40-градусных морозов, но синоптики все же ожидают сильные холода от -30 до -35. То есть аномально низкие температуры в Алтайском крае будут держаться как минимум до середины следующей недели.

По данным сервиса Gismeteo, 21 января в регионе ожидается снег, а температура воздуха будет колебаться от -21 до -15 градусов. Судя по прогнозу, с этого дня и до конца месяца морозов ниже -30 градусов не предвидится. Небольшой снег также выпадет 25, 26, 29 и 30 января.

Напомним, что из-за аномальных холодов в Алтайском крае до 20 января действует штормовое предупреждение, а до 22-го числа – режим повышенной готовности.