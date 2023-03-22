Власти Барнаула объяснили появление трещин на колыванской вазе
Повреждения периодически заделывают эпоксидной смолой или воском
22 марта 2023, 13:00, ИА Амител
В комитете по культуре администрации Барнаула сообщили, что на колыванской вазе постоянно появляются трещины, которые по необходимости заделывают.
Ранее житель города рассказал, что растрескалась и может упасть ваза, установленная 43 года назад – к 250-летию города. Расположена она на пересечении улицы Пушкина и проспекта Ленина.
"Колыванская ваза была установлена в 1980 году. Передана на баланс комитета по культуре города Барнаула в ноябре 2020 года. Проблема появления трещин на вазе существует не одно десятилетие. Периодически при необходимости проводятся работы по заделыванию трещин эпоксидной смолой или воском", – пояснили в комитете.
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