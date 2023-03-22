Власти Барнаула объяснили появление трещин на колыванской вазе

Повреждения периодически заделывают эпоксидной смолой или воском

22 марта 2023, 13:00, ИА Амител





























Ваза в Барнауле / Фото: читатель amic.ru

В комитете по культуре администрации Барнаула сообщили, что на колыванской вазе постоянно появляются трещины, которые по необходимости заделывают.

Ранее житель города рассказал, что растрескалась и может упасть ваза, установленная 43 года назад – к 250-летию города. Расположена она на пересечении улицы Пушкина и проспекта Ленина.