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Власти Барнаула объяснили появление трещин на колыванской вазе

Повреждения периодически заделывают эпоксидной смолой или воском

22 марта 2023, 13:00, ИА Амител

В комитете по культуре администрации Барнаула сообщили, что на колыванской вазе постоянно появляются трещины, которые по необходимости заделывают.

Ранее житель города рассказал, что растрескалась и может упасть ваза, установленная 43 года назад – к 250-летию города. Расположена она на пересечении улицы Пушкина и проспекта Ленина.

"Колыванская ваза была установлена в 1980 году. Передана на баланс комитета по культуре города Барнаула в ноябре 2020 года. Проблема появления трещин на вазе существует не одно десятилетие. Периодически при необходимости проводятся работы по заделыванию трещин эпоксидной смолой или воском", – пояснили в комитете.

Комментарии 5

  • коротко, четко и грамотно объяснили. Уж что что, а объяснять у нас чиновники большие мастера
    22 марта, Гость   Ответить
  • столько внимания куску камня
    22 марта, Гость   Ответить
  • На улице камень со временем разрушается из-за осадкой и перепада температур, особенно если изначально на нем были микротрещины.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Надо новую вазу заказывать! Неужели в бюджете нет средств?
    22 марта, Гость   Ответить
  • воском? а че не пластилином?
    22 марта, Гость   Ответить
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