В Барнауле построят более километра ливневой канализации вдоль Павловского тракта
Это позволит разгрузить улицу Попова, которая не всегда справляется с ливнями
08 июля 2024, 19:30, ИА Амител
Власти Барнаула планируют проложить более километра ливневых коммуникаций вдоль Павловского тракта – на участке от Солнечной Поляны до улицы Попова. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на мэрию краевой столицы.
В августе 2023 года комитет по дорожному хозяйству разыграл тендер на проектирование ливневки, который выиграла организация "Алтайкоммунпроект". Цена контракта составила 7,4 млн рублей. После завершения работы над проектно-сметной документацией будет определена стоимость строительства и источник финансирования.
По словам председателя комитета Валерия Ведяшкина, новый участок ливневой канализации должен улучшить ситуацию с подтоплениями на улице Попова.
"Пока все ливневые осадки из новых микрорайонов уходят в ливневые коммуникации улицы Попова. Понятно, что справиться с ними не всегда получается. Новый участок призван разгрузить эту сеть и улучшить ситуацию", – отметил он.
В 2023 году на Попова построили новую ливневую канализацию, которая успешно справляется с обильными осадками, за исключением кратковременных залповых ливней, как, например, это было 7 июля.
20:23:13 08-07-2024
У жк норд , Павлик 307к1 , случайно не хотят в администрации лес переломаных клёнов срубить и парковку сделать ?
08:41:52 09-07-2024
Вот теперь сравнивайте! Внимание. В прошлом году они одну ливневку на Попова сделали за 7 миллионов. Прям здесь же в Прессе и во всех прессах так и написали. Можно прям найти легко. Амик продублируй ту статью об ливневке на Попова за 7 миллионов. А здесь видите ли более километра. Прокуратура вам что ещё надо? Что бы они прямо написали. Мы ворует! Это что за цирк?
08:48:44 09-07-2024
А если "залповый" ливень не кратковременный? То справляется? Зачем тогда строить новую?
11:13:12 09-07-2024
Gost (08:41:52 09-07-2024) Вот теперь сравнивайте! Внимание. В прошлом году они одну ли... Статейку то читать не пробовал, болезный распильщик? Продублирую, специально для тебя: "В августе 2023 года комитет по дорожному хозяйству разыграл тендер на проектирование ливневки, который выиграла организация "Алтайкоммунпроект". Цена контракта составила 7,4 млн рублей. После завершения работы над проектно-сметной документацией будет определена стоимость строительства и источник финансирования." Ты реально за млн готов вынуть многие тыщи кубов земли? 7, 4 млн - стоимость самого проекта, не внимательный ты наш.
12:34:48 09-07-2024
Чтобы оправдать низкую эффективность канализации, в Барнауле придумали термин - залповый ливень. Ливень это разновидность дождя.
23:54:48 09-07-2024
Гость (12:34:48 09-07-2024) Чтобы оправдать низкую эффективность канализации, в Барнауле... Ага. И ливни у нас залповые и комары у нас не местные а принесенные ветром