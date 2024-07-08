В Барнауле построят более километра ливневой канализации вдоль Павловского тракта

Это позволит разгрузить улицу Попова, которая не всегда справляется с ливнями

08 июля 2024, 19:30, ИА Амител

Ливневая канализация / Фото: unsplash.com

Власти Барнаула планируют проложить более километра ливневых коммуникаций вдоль Павловского тракта – на участке от Солнечной Поляны до улицы Попова. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на мэрию краевой столицы.

В августе 2023 года комитет по дорожному хозяйству разыграл тендер на проектирование ливневки, который выиграла организация "Алтайкоммунпроект". Цена контракта составила 7,4 млн рублей. После завершения работы над проектно-сметной документацией будет определена стоимость строительства и источник финансирования.

По словам председателя комитета Валерия Ведяшкина, новый участок ливневой канализации должен улучшить ситуацию с подтоплениями на улице Попова.

"Пока все ливневые осадки из новых микрорайонов уходят в ливневые коммуникации улицы Попова. Понятно, что справиться с ними не всегда получается. Новый участок призван разгрузить эту сеть и улучшить ситуацию", – отметил он.

В 2023 году на Попова построили новую ливневую канализацию, которая успешно справляется с обильными осадками, за исключением кратковременных залповых ливней, как, например, это было 7 июля.