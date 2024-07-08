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В Барнауле построят более километра ливневой канализации вдоль Павловского тракта

Это позволит разгрузить улицу Попова, которая не всегда справляется с ливнями

08 июля 2024, 19:30, ИА Амител

Ливневая канализация / Фото: unsplash.com
Ливневая канализация / Фото: unsplash.com

Власти Барнаула планируют проложить более километра ливневых коммуникаций вдоль Павловского тракта – на участке от Солнечной Поляны до улицы Попова. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на мэрию краевой столицы.

В августе 2023 года комитет по дорожному хозяйству разыграл тендер на проектирование ливневки, который выиграла организация "Алтайкоммунпроект". Цена контракта составила 7,4 млн рублей. После завершения работы над проектно-сметной документацией будет определена стоимость строительства и источник финансирования.

По словам председателя комитета Валерия Ведяшкина, новый участок ливневой канализации должен улучшить ситуацию с подтоплениями на улице Попова.

"Пока все ливневые осадки из новых микрорайонов уходят в ливневые коммуникации улицы Попова. Понятно, что справиться с ними не всегда получается. Новый участок призван разгрузить эту сеть и улучшить ситуацию", – отметил он.

В 2023 году на Попова построили новую ливневую канализацию, которая успешно справляется с обильными осадками, за исключением кратковременных залповых ливней, как, например, это было 7 июля.

Барнаул ливнёвки

Комментарии 6

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Норд

20:23:13 08-07-2024

У жк норд , Павлик 307к1 , случайно не хотят в администрации лес переломаных клёнов срубить и парковку сделать ?

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Gost

08:41:52 09-07-2024

Вот теперь сравнивайте! Внимание. В прошлом году они одну ливневку на Попова сделали за 7 миллионов. Прям здесь же в Прессе и во всех прессах так и написали. Можно прям найти легко. Амик продублируй ту статью об ливневке на Попова за 7 миллионов. А здесь видите ли более километра. Прокуратура вам что ещё надо? Что бы они прямо написали. Мы ворует! Это что за цирк?

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Гость

08:48:44 09-07-2024

А если "залповый" ливень не кратковременный? То справляется? Зачем тогда строить новую?

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Гость

11:13:12 09-07-2024

Gost (08:41:52 09-07-2024) Вот теперь сравнивайте! Внимание. В прошлом году они одну ли... Статейку то читать не пробовал, болезный распильщик? Продублирую, специально для тебя: "В августе 2023 года комитет по дорожному хозяйству разыграл тендер на проектирование ливневки, который выиграла организация "Алтайкоммунпроект". Цена контракта составила 7,4 млн рублей. После завершения работы над проектно-сметной документацией будет определена стоимость строительства и источник финансирования." Ты реально за млн готов вынуть многие тыщи кубов земли? 7, 4 млн - стоимость самого проекта, не внимательный ты наш.

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Гость

12:34:48 09-07-2024

Чтобы оправдать низкую эффективность канализации, в Барнауле придумали термин - залповый ливень. Ливень это разновидность дождя.

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Гость

23:54:48 09-07-2024

Гость (12:34:48 09-07-2024) Чтобы оправдать низкую эффективность канализации, в Барнауле... Ага. И ливни у нас залповые и комары у нас не местные а принесенные ветром

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