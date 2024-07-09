В Барнауле ночью за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков
Такой "залповый ливень" подтопил четыре участка автомобильных дорог
09 июля 2024, 12:03, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил последствия ливня, прошедшего в городе вечером 8 июля и ночью 9 июля, сообщает мэрия.
Начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев отметил, что ночью за несколько часов в городе выпала почти треть месячной нормы осадков.
"Из-за такого залпового ливня оказались подтоплены четыре участка автомобильных дорог, а также зафиксированы подтопления придомовых участков индивидуальных жилых домов. Все случаи были оперативно отработаны. В настоящее время все последствия непогоды устранены городскими службами", – рассказали в мэрии.
Напомним, дорожники сразу вышли бороться с последствиями ливня: было сформировано шесть дежурных бригад. Утром бригады дорожной службы и техника продолжили чистить ливневки от мусора и пакетов, принесенных потоком воды на ряде улиц.
14:06:26 09-07-2024
Надо же никогда такого не было, и на тебе.
14:57:39 09-07-2024
Лексикон комментирующих радует: "проооосто жесть!"
16:07:03 09-07-2024
А зимой может внезапно выпасть много снега! На заметку.
19:51:07 09-07-2024
м (16:07:03 09-07-2024) А зимой может внезапно выпасть много снега! На заметку.... дык ешьте его быстрее
19:37:02 09-07-2024
Слава Богу что не смыл,наш славный орденоносный город Барнаул.