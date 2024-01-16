Власти Барнаула уточнили, сколько простоит единственный оставшийся новогодний городок
Снежный городок на улице Мало-Тобольской пока остается открытым
16 января 2024, 11:14, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле решение о закрытии новогоднего городка на улице Мало-Тобольской примут позже, исходя из погодных условий, сообщает мэрия.
"Снежный городок на улице Мало-Тобольской пока остается открытым и продолжит радовать горожан", – рассказали власти.
Кстати, в 2023 году снежный городок на улице Мало-Тобольской начали разбирать 10 февраля, а полностью работы по демонтажу завершили 17 февраля.
Напомним, 16 января открыли движение по площади Сахарова, где располагался самый главный новогодний городок в Барнауле – все конструкции разобрали в течение 14 и 15 января.
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11:32:12 16-01-2024
Скукатище
11:54:48 16-01-2024
Гость (11:32:12 16-01-2024) Скукатище ... Грубый век, грубые нравы, романтизму нету... Не дают человеку спокойно жить.... ©
11:56:20 16-01-2024
на нулевом километре делайте ёлку, прям на столб одевайте её сверху!? а лошадей и пони с оленями до Комсомольского бегом и обратно... и не разбирайте хоть до августа...
12:11:34 16-01-2024
Гость (11:56:20 16-01-2024) на нулевом километре делайте ёлку, прям на столб одевайте её... ступени снегом засыпали - вот вам и горки
13:30:09 16-01-2024
Гость (11:56:20 16-01-2024) на нулевом километре делайте ёлку, прям на столб одевайте её... Пони эти всю площадь,pardon, обосс.......ли, не приятно! Вообще их пускать не надо
14:32:02 16-01-2024
А ради чего туда ехать в этот "городок"?
16:50:19 16-01-2024
ради всех святых...
17:19:04 16-01-2024
Поддерживаю чиновников и захлёбываюсь от счастья у нас в городе есть "АРБАТ" ну не прелесть ли в одном ряду с набережной ,как две стометровки, и лестница в небо .