НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула уточнили, сколько простоит единственный оставшийся новогодний городок

Снежный городок на улице Мало-Тобольской пока остается открытым

16 января 2024, 11:14, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле решение о закрытии новогоднего городка на улице Мало-Тобольской примут позже, исходя из погодных условий, сообщает мэрия.

"Снежный городок на улице Мало-Тобольской пока остается открытым и продолжит радовать горожан", – рассказали власти.

Кстати, в 2023 году снежный городок на улице Мало-Тобольской начали разбирать 10 февраля, а полностью работы по демонтажу завершили 17 февраля.

Напомним, 16 января открыли движение по площади Сахарова, где располагался самый главный новогодний городок в Барнауле – все конструкции разобрали в течение 14 и 15 января.

Барнаул Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2024

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:32:12 16-01-2024

Скукатище

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:48 16-01-2024

Гость (11:32:12 16-01-2024) Скукатище ... Грубый век, грубые нравы, романтизму нету... Не дают человеку спокойно жить.... ©

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:20 16-01-2024

на нулевом километре делайте ёлку, прям на столб одевайте её сверху!? а лошадей и пони с оленями до Комсомольского бегом и обратно... и не разбирайте хоть до августа...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:34 16-01-2024

Гость (11:56:20 16-01-2024) на нулевом километре делайте ёлку, прям на столб одевайте её... ступени снегом засыпали - вот вам и горки

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:09 16-01-2024

Гость (11:56:20 16-01-2024) на нулевом километре делайте ёлку, прям на столб одевайте её... Пони эти всю площадь,pardon, обосс.......ли, не приятно! Вообще их пускать не надо

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:02 16-01-2024

А ради чего туда ехать в этот "городок"?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:19 16-01-2024

ради всех святых...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:04 16-01-2024

Поддерживаю чиновников и захлёбываюсь от счастья у нас в городе есть "АРБАТ" ну не прелесть ли в одном ряду с набережной ,как две стометровки, и лестница в небо .

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров