Власти Барнаула заказали исследование, чтобы создать новую стратегию развития города
На выполнение научно-исследовательской работы мэрия готова потратить 10,2 млн рублей
13 февраля 2025, 07:15, ИА Амител
Мэрия Барнаула ищет компанию, которая проведет научно-исследовательскую работу на тему "Разработка стратегии социально-экономического развития Барнаула до 2036 года". На это власти готовы потратить 10,2 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
Все обязательства по контракту компания-победитель должна будет исполнить до 28 февраля 2026 года, основные работы подрядчик выполнит до 12 ноября 2025-го. Научно-исследовательскую работу нужно представить с презентацией (25–50 слайдов), паспортами ключевых проектов, с иными графическими материалами и так далее.
Всего проект будет включать в себя 12 пунктов с подпунктами. Среди разделов, например, экстенсивный и прогрессивный сценарии социально-экономического развития города, определение миссии и главной цели социально-экономического развития города, повышение уровня и качества жизни населения, благоустройство, градостроительство, защита окружающей среды, "эффективное управление", развитие образования и науки, физкультуры и спорта, туризма, торговли, промышленности, предпринимательства и так далее.
Закупка появилась на портале 12 февраля, заявки на участие можно подавать до 28 февраля. Итоги лота подведут 5 марта 2025 года.
Новая стратегия Барнаулу понадобилась, потому что в городе завершается реализация действующей стратегии до 2025 года. Также необходимо обновить цели и задачи развития столицы Алтайского края "исходя из национальных целей и задач социально-экономического развития РФ", а также изменить состав проектов и мероприятий развития города "с учетом пространственной организации".
07:17:28 13-02-2025
За 10 лямов на компе с ИИ можно много чего нарисовать
07:42:19 13-02-2025
Чё? Людей спросите. Они вам бесплатно расскажут
"завершается реализация действующей стратегии до 2025 года" Видимо, удачно. Минус сколько от населения? Это реальные итоги. Но у единиц выручка, да, растет
Чьи это стратегии? И для кого? Блин, 10 лямов за 50 слайдов... Студентов попросите курсовые сделать на эту тему, такой же выхлоп будет
09:06:41 13-02-2025
До сих пор не выполнено больше половины "стратегии развития 2020"
Она тоже весьма красочно нарисована и цели оптимистичные.
Если их достигать как раз до 2036 хватит делов, а то и больше
09:14:04 13-02-2025
Оно, конечно, Целовальников хороший логотип придумал для Барнаула с медведом, но уж очень этот лого напоминает о том, что медведь летом жрёт что попало, чтобы нагулять жир, а зимой спит, а если не спит, то шатается...
09:41:27 13-02-2025
Одна "стратегия" у нас уже искалечила полгорода и принизила его жителей до попрошаек, пляшущих гопака перед туристами...Стратегия должна быть такой: ЕдРо - в поганое ведро!!!
10:17:47 13-02-2025
стратегию озвучил еще Сталин: выдавая деньги на какое либо государственное дело надо чтобы за выдаваемого поручился его начальник и рядом расписался и потом по выполнении предоставлялся отчет за каждую копейку. И если пропадет хоть пара рублей то обоим пис_ец и поручителю и ответственному и их семьям и даже соседям которые часто к ним заходили. Наказание - вот должен быть результат давания денег и лишь в 5% случаев когда поручаемый не просто исполнил а сделал невозможное следует награда - машина коттедж и пост в самых верхах. ну и почет разумеется народный
17:31:08 13-02-2025
То есть многострадальный и скандальный генеральный план развития Барнаула принимался сам по себе, а сейчас внезапно нужно продумать стратегию развития города. После генерального плана развития. С точки зрения логики стратегия это направление, план это пункты воплощения.. А у нас в регионе видимо наоборот.
18:20:05 13-02-2025
Станислава (17:31:08 13-02-2025) То есть многострадальный и скандальный генеральный план разв... Да уж, клоунада. Тоже так подумал.
06:57:42 14-02-2025
А Аси для чего. Там уже все защищено было. Наверное проблема в том, что там не ставленник администрации был? Хоть раз бы по человечески хоть что-то сделали бы. Нет же человека этого затоптать