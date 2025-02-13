Власти Барнаула заказали исследование, чтобы создать новую стратегию развития города

На выполнение научно-исследовательской работы мэрия готова потратить 10,2 млн рублей

13 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Зимний Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мэрия Барнаула ищет компанию, которая проведет научно-исследовательскую работу на тему "Разработка стратегии социально-экономического развития Барнаула до 2036 года". На это власти готовы потратить 10,2 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Все обязательства по контракту компания-победитель должна будет исполнить до 28 февраля 2026 года, основные работы подрядчик выполнит до 12 ноября 2025-го. Научно-исследовательскую работу нужно представить с презентацией (25–50 слайдов), паспортами ключевых проектов, с иными графическими материалами и так далее.

Всего проект будет включать в себя 12 пунктов с подпунктами. Среди разделов, например, экстенсивный и прогрессивный сценарии социально-экономического развития города, определение миссии и главной цели социально-экономического развития города, повышение уровня и качества жизни населения, благоустройство, градостроительство, защита окружающей среды, "эффективное управление", развитие образования и науки, физкультуры и спорта, туризма, торговли, промышленности, предпринимательства и так далее.

Закупка появилась на портале 12 февраля, заявки на участие можно подавать до 28 февраля. Итоги лота подведут 5 марта 2025 года.

Новая стратегия Барнаулу понадобилась, потому что в городе завершается реализация действующей стратегии до 2025 года. Также необходимо обновить цели и задачи развития столицы Алтайского края "исходя из национальных целей и задач социально-экономического развития РФ", а также изменить состав проектов и мероприятий развития города "с учетом пространственной организации".