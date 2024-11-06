Власти Барнаула заявили о готовности к "комплексу неблагоприятных метеоявлений"
Мобилизованы пожарно-спасательные отряды, ресурсоснабжающие организации
06 ноября 2024, 17:40, ИА Амител
В Барнауле службы готовы к прохождению комплекса неблагоприятных метеоявлений, прогнозируемых на 7 и 8 ноября, сообщает мэрия.
7 ноября ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, а также возможны гололедные явления. Местами появится постоянный снежный покров, на дорогах возможна сильная гололедица. Ветер ночью будет достигать 15-20 м/с, днем – 18-23 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+1 градус, днем – от +2 до +4.
8 ноября также ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, появление постоянного снежного покрова, на дорогах гололедица. Ветер ночью – до 15-20 м/с, днем – 8-13 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью – от -2 до -4 градусов, днем – от -1 до -3.
"Для бесперебойного обеспечения жителей коммунальными и транспортными услугами и поддержания безаварийной обстановки активизирована работа городских служб, мобилизованы пожарно-спасательные отряды, ресурсоснабжающие организации", – рассказали в мэрии.
Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены. Сформировано шесть дежурных дорожных бригад.
Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по телефону 504-360.
Телефоны диспетчерских служб:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25;
- Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88.
09:59:39 07-11-2024
Так же готовы, как были "готовы" 12-13 октября?
12:40:14 07-11-2024
Гость (09:59:39 07-11-2024) Так же готовы, как были "готовы" 12-13 октября?... чо тебе снова надо? не готовы плохо, готовы плохо?! заколебали уже