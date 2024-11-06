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Власти Барнаула заявили о готовности к "комплексу неблагоприятных метеоявлений"

Мобилизованы пожарно-спасательные отряды, ресурсоснабжающие организации

06 ноября 2024, 17:40, ИА Амител

Непогода в Барнауле / Фото: amic.ru
Непогода в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле службы готовы к прохождению комплекса неблагоприятных метеоявлений, прогнозируемых на 7 и 8 ноября, сообщает мэрия.

7 ноября ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, а также возможны гололедные явления. Местами появится постоянный снежный покров, на дорогах возможна сильная гололедица. Ветер ночью будет достигать 15-20 м/с, днем – 18-23 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+1 градус, днем – от +2 до +4.
8 ноября также ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, появление постоянного снежного покрова, на дорогах гололедица. Ветер ночью – до 15-20 м/с, днем – 8-13 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью – от -2 до -4 градусов, днем – от -1 до -3.

"Для бесперебойного обеспечения жителей коммунальными и транспортными услугами и поддержания безаварийной обстановки активизирована работа городских служб, мобилизованы пожарно-спасательные отряды, ресурсоснабжающие организации", – рассказали в мэрии.

Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены. Сформировано шесть дежурных дорожных бригад.

Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по телефону 504-360.

Телефоны диспетчерских служб: 

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25;
  • Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88.
Зима в Барнауле / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

09:59:39 07-11-2024

Так же готовы, как были "готовы" 12-13 октября?

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Гость

12:40:14 07-11-2024

Гость (09:59:39 07-11-2024) Так же готовы, как были "готовы" 12-13 октября?... чо тебе снова надо? не готовы плохо, готовы плохо?! заколебали уже

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