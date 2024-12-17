"Власти не знали". В Барнауле взяли на особый контроль ситуацию с Крытым рынком
О решении собственника рынка закрыть объект администрация города не была своевременно уведомлена
17 декабря 2024, 15:43, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания обсудил ситуацию с Крытым рынком, который хотят закрыть в январе 2025 года, сообщает мэрия.
13 декабря собственник рынка МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай вручил уведомления о расторжении раннее заключенных договоров аренды индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые работают на рынке.
"Также собственник сообщил о необходимости освободить торговые площади до 15 января 2025 года. О данном решении собственника рынка администрация города не была своевременно уведомлена. Глава города поручил взять ситуацию с Крытым рынком на особый контроль", – подчеркнули в мэрии.
В настоящее время с предпринимателями прорабатывается вопрос размещения на других рынках, где имеется более 300 свободных торговых мест.
18 декабря в администрации Барнаула пройдет совещание с участием инициативной группы арендаторов, представителей собственника рынка и властей города.
Накануне арендаторы барнаульского Крытого рынка обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой "спасти малый бизнес".
15:59:08 17-12-2024
ну такто да пускай в Алейске торгуют
15:59:31 17-12-2024
ага.. "не знали")))))))))))))))))))))))))
18:51:10 17-12-2024
Гость (15:59:31 17-12-2024) ага.. "не знали")))))))))))))))))))))))))... А если не знали -яркий показатель профессионализма.
15:59:52 17-12-2024
Власти не знали". /// это как раз и говорит о том, как власть далека от народа. Эту тему мусолят уже неделю, а им из Москвы видимо не слышно
16:05:36 17-12-2024
«Власти не знали». А что же вы тогда за власти, если не знаете о таком? Это не ларек на остановке закрывается.
16:25:15 17-12-2024
Вначале продали госимущество барыгам, а теперь забегали..
16:30:08 17-12-2024
Одни бизнес делают, другие президенту жалуются а третьи вообще ничего не знали...Вот так и живем
16:35:26 17-12-2024
Арендаторы то место найдут, а вот людям которые жили рядом с рынком теперь будет не удобно.
17:07:16 17-12-2024
Если имущество казны приватизмровано по итогам аукциона и в документации нет обременения, втч запрет на расторжение договоров, то что они сейчас от города-то хотят.
Продали, новый собственник распоряжается по своему усмотрению, он не министерство добрых дел.
Чего хотят - то
18:48:24 17-12-2024
Гость (17:07:16 17-12-2024) Если имущество казны приватизмровано по итогам аукциона и в ... Можно рассмотреть, что договор о передаче в собственность без обременения - утратившим силу т.к. объект имеет большую социальную нагрузку. И внести пункт о том, что перепрофилировать объект нельзя.
19:45:18 17-12-2024
Гость (18:48:24 17-12-2024) Можно рассмотреть, что договор о передаче в собственность бе... имушество продано по итогам торгов с утвержденным дкп и аукционной документацией.
Все пункты в аукционную документацию вносятся до объявления процедуры
Задним числом ничего не делается.
19:57:37 17-12-2024
А че все жалуются - на крытом все дороже чем в магазинах - они оборзели барыги.Это первое - а второе по проекту на потоке где то малахова - сухова буде построен рынок.
20:15:48 17-12-2024
построить домище на первом этаже марию ра вот и весь рынок
20:25:25 17-12-2024
Так там цены огромные! На все, что рыба, что печенье на все задрали ценник. На Фрукты вообще цены такие, что ни кто не берёт..
21:15:14 17-12-2024
Сейчас снесут, освободят место для очередной высотки.
21:59:44 17-12-2024
У нас весь алтайский край так продают и леса и дороги а весь народ в Москве по месту за людей ни кого не считают
23:01:19 17-12-2024
Этот гадюшник...давно надо закрыть !
06:12:17 18-12-2024
Гость (23:01:19 17-12-2024) Этот гадюшник...давно надо закрыть !...
Администрацию города? Да, давно пора.
23:18:45 17-12-2024
Хозяин -барин, а Администрация Барнаула сама часто принимает "втихаря" не согласованные с горожанами решения.
06:06:31 18-12-2024
Создается впечатление, что городские чиновники даже амик не читают. Одно из наиболее доступных и внятных изданий. как же они все новости узнают, проходящие не по решению администраций.
09:19:55 18-12-2024
Ключевой момент: "В настоящее время с предпринимателями прорабатывается вопрос размещения на других рынках, где имеется более 300 свободных торговых мест".
09:21:33 18-12-2024
В древние времена юридическое название -спекулянты!даже статья для них была в УК,а теперь предприниматели!Да просто барыги прожжённые.
09:29:26 18-12-2024
Александр (09:21:33 18-12-2024) В древние времена юридическое название -спекулянты!даже стат... Зачем Вы так про чиновников, оне стараются...
09:59:41 18-12-2024
Какая то странная ситуация у нас сложилась в городе-что ни решение ,что ни действие всё противоречит интересам горожан.То Речвокзал продали,то Локомотив подсуропили,то площадь Сахарова,то истории с застройками частного сектора. Теперь вокруг рынков завозились.И всё якобы в наших интереса,и всё типа ничего не видим ,ничего не знаем,никому ,ничего не скажу.Никогда ,ни разу не проводили никаких опросов ,голосований по поводу этих значимых социальных мест.По принципу-куда хочу ,туда и ворочу.
14:39:37 19-12-2024
Афиноген (09:59:41 18-12-2024) Какая то странная ситуация у нас сложилась в городе-что ни р... Начиналось это всё при покойном Баварине,вспомните о кинотеатре,, Первомайский " и посмотрите на этот срам,что сегодня стоит на эти месте ...
23:04:37 19-12-2024
Похоже еще не заметили как парк Целинников исчез , вся территория застроена и огорожена ?! Теперь парк не горожан а предполагаю знакомые из администрации...
00:13:01 23-12-2024
Вместо Нового рынка - ярмарка, Крытый уничтожить. А о людях, живущих рядом, кто-нибудь подумал?! Куда нам ехать за мясом, овощами? На Старый? Там тоже черт-те что. Уже все рынки разогнали! Администрация города, не допустите беспредела!