"Власти не знали". В Барнауле взяли на особый контроль ситуацию с Крытым рынком

О решении собственника рынка закрыть объект администрация города не была своевременно уведомлена

17 декабря 2024, 15:43, ИА Амител

Вячеслав Франк на совещании / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания обсудил ситуацию с Крытым рынком, который хотят закрыть в январе 2025 года, сообщает мэрия.

13 декабря собственник рынка МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай вручил уведомления о расторжении раннее заключенных договоров аренды индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые работают на рынке.

"Также собственник сообщил о необходимости освободить торговые площади до 15 января 2025 года. О данном решении собственника рынка администрация города не была своевременно уведомлена. Глава города поручил взять ситуацию с Крытым рынком на особый контроль", – подчеркнули в мэрии.

В настоящее время с предпринимателями прорабатывается вопрос размещения на других рынках, где имеется более 300 свободных торговых мест.

18 декабря в администрации Барнаула пройдет совещание с участием инициативной группы арендаторов, представителей собственника рынка и властей города.

Накануне арендаторы барнаульского Крытого рынка обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой "спасти малый бизнес".