Власти Петербурга предпосылок для мобилизации "на данном этапе" не видят

Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков

14 сентября 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков ответил на вопрос "Фонтанки", насколько новая мобилизация может быть критична для промышленности города.

"Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим", – рассказал политик.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми не возьмут в армию во время мобилизации. Список состоит из 26 пунктов.

12 сентября президент Владимир Путин также ответил на вопрос о мобилизации. По его словам, сейчас страна идет другим путем: набирает военных по контракту.