Власти Петербурга предпосылок для мобилизации "на данном этапе" не видят
Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков
14 сентября 2023, 14:35, ИА Амител
Фото: amic.ru
Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков ответил на вопрос "Фонтанки", насколько новая мобилизация может быть критична для промышленности города.
"Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим", – рассказал политик.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми не возьмут в армию во время мобилизации. Список состоит из 26 пунктов.
12 сентября президент Владимир Путин также ответил на вопрос о мобилизации. По его словам, сейчас страна идет другим путем: набирает военных по контракту.
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