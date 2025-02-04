Власти предупредили о фейках про подготовку атак на школы Алтайского края

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для сохранения правопорядка и безопасности граждан

04 февраля 2025, 15:01, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Правоохранительные органы Алтайского края предупреждают о распространении ложной информации, связанной с нападениями на школы региона. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

Злоумышленники формируют провокационные вбросы о подготовке нападений на школы с 3 февраля. Подобные шаблонные фейки ранее фиксировали по всей стране, в том числе и в Алтайском крае. Уточняется, что фейки распространяют субъекты из недружественных стран.

"Подобные фейки призваны не только формировать панику, но и используются для создания нелегальных каналов финансирования неустановленной деятельности. Для этого в спонтанных чатах продвигаются различные криптопосредники. Также данные ссылки способствуют получению конфиденциальной информации о пользователях", – заявили в полиции.

Правоохранительные органы Алтайского края проводят все обходимые мероприятия для сохранения правопорядка и безопасности граждан.