Власти предупредили о фейках про подготовку атак на школы Алтайского края
Правоохранители проводят необходимые мероприятия для сохранения правопорядка и безопасности граждан
04 февраля 2025, 15:01, ИА Амител
Правоохранительные органы Алтайского края предупреждают о распространении ложной информации, связанной с нападениями на школы региона. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.
Злоумышленники формируют провокационные вбросы о подготовке нападений на школы с 3 февраля. Подобные шаблонные фейки ранее фиксировали по всей стране, в том числе и в Алтайском крае. Уточняется, что фейки распространяют субъекты из недружественных стран.
"Подобные фейки призваны не только формировать панику, но и используются для создания нелегальных каналов финансирования неустановленной деятельности. Для этого в спонтанных чатах продвигаются различные криптопосредники. Также данные ссылки способствуют получению конфиденциальной информации о пользователях", – заявили в полиции.
Правоохранительные органы Алтайского края проводят все обходимые мероприятия для сохранения правопорядка и безопасности граждан.
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