Отмечается, что нет технических предпосылок для падения скорости работы сети

26 ноября 2025, 15:10, ИА Амител

Отключение интернета / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Опасения россиян по поводу общего замедления интернет-соединения из-за устаревания оптоволоконных линий не имеют под собой оснований, сообщил "Абзацу" зампред комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Олег Матвейчев.

Депутат подчеркнул, что участившиеся сообщения о вероятных сбоях связи – это дело рук противников России, стремящихся посеять панику среди населения. Никаких технологических оснований для введения ограничений скорости интернет-соединения не существует.

«Единственная причина, по которой пользователи иногда могут сталкиваться с незначительными перебоями, – это функционирование систем радиоэлектронной борьбы», - уточнил парламентарий.

Ранее "Ведомости", ссылаясь на отраслевых аналитиков, предупредили о возможном резком падении скорости интернета в стране. По словам директора по продажам инфраструктурной телеком-компании "Атлас" Павла Колочкина, срок эксплуатации половины кабелей из оптоволокна истекает к концу 2025 года, что может спровоцировать сбои и другие, связанные с этим проблемы.

Якобы более половины волоконно-оптической инфраструктуры России - от 50 до 70% - исчерпает срок гарантийного использования. Как уточяет hi-tech.mail.ru, речь идет как минимум о 400 тысячах километрах кабеля, которые расположены на направлении запад-восток.