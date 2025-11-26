В Госдуме опровергли слухи о тотальном замедлении "домашнего" интернета
Отмечается, что нет технических предпосылок для падения скорости работы сети
26 ноября 2025, 15:10, ИА Амител
Опасения россиян по поводу общего замедления интернет-соединения из-за устаревания оптоволоконных линий не имеют под собой оснований, сообщил "Абзацу" зампред комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Олег Матвейчев.
Депутат подчеркнул, что участившиеся сообщения о вероятных сбоях связи – это дело рук противников России, стремящихся посеять панику среди населения. Никаких технологических оснований для введения ограничений скорости интернет-соединения не существует.
«Единственная причина, по которой пользователи иногда могут сталкиваться с незначительными перебоями, – это функционирование систем радиоэлектронной борьбы», - уточнил парламентарий.
Ранее "Ведомости", ссылаясь на отраслевых аналитиков, предупредили о возможном резком падении скорости интернета в стране. По словам директора по продажам инфраструктурной телеком-компании "Атлас" Павла Колочкина, срок эксплуатации половины кабелей из оптоволокна истекает к концу 2025 года, что может спровоцировать сбои и другие, связанные с этим проблемы.
Якобы более половины волоконно-оптической инфраструктуры России - от 50 до 70% - исчерпает срок гарантийного использования. Как уточяет hi-tech.mail.ru, речь идет как минимум о 400 тысячах километрах кабеля, которые расположены на направлении запад-восток.
15:33:17 26-11-2025
Знаете Матвейчев, а мы вам верим
15:34:56 26-11-2025
Значит ждать замедления
15:37:07 26-11-2025
"нет технических предпосылок для падения скорости работы сети" - технических нет, есть организационные.
"срок эксплуатации половины кабелей из оптоволокна истекает к концу 2025 года" - а вот и причина замедления интернета в 2026 году, оказывается скорость света в кабелях уменьшиться.
15:49:11 26-11-2025
Гость (15:37:07 26-11-2025) "нет технических предпосылок для падения скорости работы сет...
Не скорость, а количество фотонов. 22% будет забирать государство себе для освещения Кремля
16:30:10 26-11-2025
Гость (15:49:11 26-11-2025) Не скорость, а количество фотонов. 22% будет забирать го... смех смехом, а завтра ваш комментарий будет заголовком в либерастных инфопомойках, которые никогда не врут, не то что в телевизоре))
10:29:32 27-11-2025
Гость (16:30:10 26-11-2025) смех смехом, а завтра ваш комментарий будет заголовком в либ...
Когда вы суп едите, вам часто говорят, что ложку надо держать за узкую часть?
15:47:20 26-11-2025
ихним опровержениям цена примерно такая же как заверениям вокального шулера, что у него карты не крапленые
15:53:28 26-11-2025
и тем не менее домашний интернет стал гораздо хуже работать чисто по ощущениям хотя если замерить все работает как и ранее, скорее всего тормозят хосты на которых расположены сайты. а они по большей части за рубежом.
16:34:27 26-11-2025
Гость (15:53:28 26-11-2025) и тем не менее домашний интернет стал гораздо хуже работать ... Так и есть, тоже заметил, провайдер ДОМ ру
17:25:58 26-11-2025
Гость (15:53:28 26-11-2025) и тем не менее домашний интернет стал гораздо хуже работать ... А ведь ещё есть провайдеры, которые на штифту вертели не признанные никем ограничения, и честно показывают Ютуб просто так без всяких специальных программок. Но их я называть не буду, потому что запрета нет - а запрещатели есть, и они придут и накажут за непонятно что.
16:30:16 26-11-2025
Нужно не запрещать иностранные ресурсы, а запрещать изучение и использование иностранных языков российскими гражданами. Без знания английского языка никакой вражеский сайт не страшен - население его просто не прочитает.
19:21:34 26-11-2025
Гость (16:30:16 26-11-2025) Нужно не запрещать иностранные ресурсы, а запрещать изучение... То есть существование гугл-переводчика для вас страшная тайна?..
07:17:17 27-11-2025
Гость (19:21:34 26-11-2025) То есть существование гугл-переводчика для вас страшная тайн... Замуж выдавать, а не в школу. Книги лишние сжечь. Мулла расскажет, что положено знать.
08:20:54 28-11-2025
Гость (16:30:16 26-11-2025) Нужно не запрещать иностранные ресурсы, а запрещать изучение... Прочитает сейчас в каждом браузере есть функция автоматического перевода сайта на русский язык и совершенно не принципиально на каком языке он будет хоть на английском хоть на китайском хоть на японском
13:33:36 28-11-2025
Гость (16:30:16 26-11-2025) Нужно не запрещать иностранные ресурсы, а запрещать изучение... А если так называемый враг напишет на русском языке
16:57:48 26-11-2025
"В Госдуме опровергли слухи о тотальном замедлении "домашнего" интернета". В моем понимании, тут должно быть предъявлено неопровержимое доказательство. А фактически, имеем сообщение некого лица (наиболее вероятно, заинтересованного).
Вопрос: с каких пор заявление заинтересованного лица является опровержением чего-либо???
07:25:40 27-11-2025
Гость (16:57:48 26-11-2025) "В Госдуме опровергли слухи о тотальном замедлении "домашнег... Домашний интернет - это от квартиры и до провайдера, просто. Там всё в рамках тарифного плана и даже быстрее. Дальше уже дикий неодомашненный интернет, там пропускная способность магистрального кабеля делится на всех абонентов. Естественная потеря скорости происходит по многим причинам. В том числе из-за роста паразитной нагрузки вследствии повтора потерянных пакетов. Почему растёт число потерянных пакетов на трансграничных узлах - ну так провайдер за это не отвечает. Это за пределами "домашнего" интернета.
17:02:22 26-11-2025
Напомню, сначала ОНИ отменили графу "против всех кандидатов".
18:27:40 26-11-2025
А еще накануне писали, что собираются на «Госуслугах» ввести средство для измерения скорости интернета вместо имеющихся (типа speedtest). Видимо, после введения появятся и «неопровержимые доказательства», что, якобы, проблем со скоростью интернета не существует!
07:41:29 27-11-2025
Гость (18:27:40 26-11-2025) А еще накануне писали, что собираются на «Госуслугах» ввести... Имеющиеся остались не в зоне домашней сети. Смысл мерить скорость через барьеры? К тому же - это лишняя паразитная нагрузка на оборудование, сей "роуминг".
09:10:58 28-11-2025
Гость (18:27:40 26-11-2025) А еще накануне писали, что собираются на «Госуслугах» ввести... Думаю это всё фигня, замер скорости на госуслугах как пыль в глаза будет типо всё норм. Я всегда тестил на спид тест и щас там проверяю используя обходы. Но мерил тут по приколу на яндексе и там скорость выдавало согласно моему тарифу но я то вижу что фигня какая то ибо на спид тесте у меня не 100 мегабит как в тарифе а 60,оно и по загрузки игр из сети видно, раньше было 12 мегабайт а теперь 8 мегабайт. Выходит что плачу я за 100 мегабит а скрость стала ниже и при этом яндекс мне пыль в глаза пускает что у меня всё ок
13:29:37 27-11-2025
У меня большинство спортивных сайтов открываются только текстом, такие как нхл, австралия опен и тд. и вы хотите сказать что инет не замедляют? )
14:22:50 27-11-2025
аноним (13:29:37 27-11-2025) У меня большинство спортивных сайтов открываются только текс... Домашний - не замедляют, а буржуйский - загнил.
14:39:41 27-11-2025
аноним (13:29:37 27-11-2025) У меня большинство спортивных сайтов открываются только текс... Нет. Замедляется зарубежные сервисы. Либо полностью блокируются либо замедляются
14:03:47 28-11-2025
Гость (14:39:41 27-11-2025) Нет. Замедляется зарубежные сервисы. Либо полностью блокирую... ага, то то даже Амик и ВК не толком открывались два дня в центре ( РТК), видимо самые иностранные ресурсы из всех возможных.
да вообще ничего не открывалось в нормальном режиме, только режим чтения, и то не всегда.
в одном доме у нас Дом. ру и РТК, так вот Дом. ру говорят, что предупреждали, что будут перебои, но у меня РТК, потому могу только со слов соседей утверждать.
08:16:58 28-11-2025
Говоря проще интернетом пользуемся в России последние месяцы скоро совсем его не станет сперва не стало мобильного интернета теперь и домашнего не станет
20:52:52 28-11-2025
У меня дом. ру. Екатеринбург. Качество интернета снизилось. И никакие заменители не нужны чтобы это понять. Работаю с orezi.com и Macmillan education everywhere. Работают только через три буквы.