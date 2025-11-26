Правда ли, что в России заблокируют WhatsApp*, и чем можно его заменить?
В Госдуме блокировку мессенджера назвали вопросом времени
26 ноября 2025, 13:27, ИА Амител
С 25 ноября россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp*. Первыми с проблемой столкнулись жители Сибири, Урала, Дальнего Востока и некоторых регионов Центральной России. Корреспонденты amic.ru подтверждают: сообщения по-прежнему приходят с большой задержкой во времени. Кроме того, изображения, видео и голосовые сообщения либо загружаются медленно, либо не скачиваются вовсе.
О сложившейся ситуации уже высказались в Госдуме. Там заявили, что оснований для блокировки WhatsApp* в России уже достаточно. Правда ли, что мессенджер могут заблокировать в России и когда это может произойти, – в материале amic.ru.
Могут ли в России заблокировать WhatsApp*?
«На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – отметил депутат.
Парламентарий добавил, что блокировка сервиса – лишь вопрос времени, и "любые отговорки компании здесь не имеют значения".
Почему вообще в России заговорили о блокировке WhatsApp*?
Поводом стали массовые жалобы на работу приложений. Как отметил Артем Кирьянов, 25 ноября "Сбой.рф" зафиксировал 1274 жалобы на работу мессенджера по стране.
Отметим, что жалобы продолжают приходить и 26 ноября: по данным сервиса, приложение некорректно работает в Новосибирской области, Москве, Свердловской области, Приморском крае и Иркутской области. Как сообщает Downdetector, больше всего жалоб фиксируют в Томской области, Республиках Дагестан и Татарстан, а также в Алтайском крае.
А почему WhatsApp* стал медленнее работать?
Почему Роскомнадзор ограничил работу WhatsApp* в России?
В РКН пояснили, что это нужно для противодействия мошенникам и вербовщикам. В ведомстве добавили, что именно через эти платформы россиян часто обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.
«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – отметили в надзорной службе.
А где общаться, если WhatsApp* все-таки заблокируют?
Напомним, что официальных сообщений о блокировке мессенджера не было. Но на фоне массового сбоя, на который жалуются россияне, можно пользоваться его альтернативами. Для переписок и обмена файлами доступны такие популярные приложения, как:
- Telegram;
- Max;
- "ВКонтакте";
- "Одноклассники".
Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список", составленный Минцифры РФ. Это значит, что приложения могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые периодически вводят в российских регионах из-за угрозы атак беспилотников.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
13:33:20 26-11-2025
я лучше буду через аутлук отправлять письма или через дуровскую телегу но никогда не стану пользоваться тем что подкладывают запретители.
15:13:03 26-11-2025
Гость (13:33:20 26-11-2025) я лучше буду через аутлук отправлять письма или через дуровс...
назло бабушке отморожу себе уши ))))))))))))))))
13:36:17 26-11-2025
Почему вообще в России заговорили о блокировке WhatsApp*?
Поводом стали массовые жалобы на работу приложений.
Они МАХХом то пользывались, он вообще не аллё
13:51:52 26-11-2025
Правду не задушишь не убьёшь...
13:58:38 26-11-2025
Стадо должно быть подконтрольно. Иначе это не стадо, а народ.
03:53:37 27-11-2025
Гость (13:58:38 26-11-2025) Стадо должно быть подконтрольно. Иначе это не стадо, а народ... А ты из чьего стада?
14:04:51 26-11-2025
Понравилась идея, что ЗАПРЕТИТЕЛЯМ нужно запретить всё запрещать. Тогда жить станет проще
14:05:15 26-11-2025
Госдуру заблокируйте!
14:06:54 26-11-2025
Где там моя старая, добрая НОКИА 3310.
Весь мир идет по пути прогресса, но у нас свой путь, свои скрепы.
Еще и печенеги с половцами.
15:13:47 26-11-2025
Гость (14:06:54 26-11-2025) Где там моя старая, добрая НОКИА 3310.Весь мир идет по п...
вы прогрессом называете нетрадиционные ценности?
14:07:18 26-11-2025
Пользуйтесь Одноклассниками...что за детский сад ?
14:27:37 26-11-2025
У нас что только не могут заблокировать, даже совесть и здравый смысл.
14:28:55 26-11-2025
Видимо так можно с русскими поступать
14:46:30 26-11-2025
Что раскудахтались-то? что в этом васапе ТАКОГО без чего вы жить не можете? Ну нет его и нет, вот даже никак не напрягает.
15:19:16 26-11-2025
Гость (14:46:30 26-11-2025) Что раскудахтались-то? что в этом васапе ТАКОГО без чего вы ... Есть слабая надежда на то, что вы просто пьяный.
17:16:10 26-11-2025
Гость (14:46:30 26-11-2025) Что раскудахтались-то? что в этом васапе ТАКОГО без чего вы ... Я тоже не пользуюсь, но запреты не люблю.
15:07:30 26-11-2025
А как через одноклассники позвонить за границу родственникам? А через Мах можно?
17:18:13 26-11-2025
Гость (15:07:30 26-11-2025) А как через одноклассники позвонить за границу родственникам... Все иностранцы через imo домой звонят
17:34:30 26-11-2025
"Для переписок и обмена файлами доступны такие популярные приложения, как.."
Три последних предложенных варианта это одна и та же жлобо-контора МайлРу, так что это не вариант.
22:42:07 26-11-2025
MAX поставил...весит 300мб....а функционал дрянь...в нем нет ничего...
09:37:08 27-11-2025
Санечек (22:42:07 26-11-2025) MAX поставил...весит 300мб....а функционал дрянь...в нем нет... Да, и сообщения тупо не приходят или приходят с большой задержкой, "отличное" решение. Зачем он нужен вообще, такой кривой ?
15:59:11 28-11-2025
Что за принудиловка к этому долбаному MAX ? Какой он е черту русский аналог если в названии пишут нерусские буквы И тд админы может ВК и ОК быть внесены в белый список если там проходной двор? Лезь все кому не лень матерятся как сапожники Дано ли на ВК была раскрыта целая группировка лжеспециалистов интеллигентов Ор нагло обрабатывали одиноких женщин а доверчивые дамы продавали все что можно продать и отправляли жуликам на счета Деньги те оседали в Африке Какой же тогда этот сайт И может ли он быть в белом списке ?! А может эти сайты сами жулики которые грабят у людей последнее ?;!!