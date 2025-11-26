В Госдуме блокировку мессенджера назвали вопросом времени

26 ноября 2025, 13:27, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

С 25 ноября россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp*. Первыми с проблемой столкнулись жители Сибири, Урала, Дальнего Востока и некоторых регионов Центральной России. Корреспонденты amic.ru подтверждают: сообщения по-прежнему приходят с большой задержкой во времени. Кроме того, изображения, видео и голосовые сообщения либо загружаются медленно, либо не скачиваются вовсе.

О сложившейся ситуации уже высказались в Госдуме. Там заявили, что оснований для блокировки WhatsApp* в России уже достаточно. Правда ли, что мессенджер могут заблокировать в России и когда это может произойти, – в материале amic.ru.

1 Могут ли в России заблокировать WhatsApp*? «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – отметил депутат. Роскомнадзор не делал официальных заявлений по этому поводу. Но возможную блокировку приложения уже прокомментировали в Госдуме. Так, депутат Артем Кирьянов в своем Telegram-канале написал, что на это есть несколько причин: массовые жалобы россиян, "слив" данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов. Также он напомнил, что компания Meta – владелец мессенджера – признана в России экстремистской и запрещенной организацией. Парламентарий добавил, что блокировка сервиса – лишь вопрос времени, и "любые отговорки компании здесь не имеют значения".

2 Почему вообще в России заговорили о блокировке WhatsApp*? Поводом стали массовые жалобы на работу приложений. Как отметил Артем Кирьянов, 25 ноября "Сбой.рф" зафиксировал 1274 жалобы на работу мессенджера по стране. Отметим, что жалобы продолжают приходить и 26 ноября: по данным сервиса, приложение некорректно работает в Новосибирской области, Москве, Свердловской области, Приморском крае и Иркутской области. Как сообщает Downdetector, больше всего жалоб фиксируют в Томской области, Республиках Дагестан и Татарстан, а также в Алтайском крае.

4 Почему Роскомнадзор ограничил работу WhatsApp* в России? В РКН пояснили, что это нужно для противодействия мошенникам и вербовщикам. В ведомстве добавили, что именно через эти платформы россиян часто обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность. «Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – отметили в надзорной службе.

5 А где общаться, если WhatsApp* все-таки заблокируют? Напомним, что официальных сообщений о блокировке мессенджера не было. Но на фоне массового сбоя, на который жалуются россияне, можно пользоваться его альтернативами. Для переписок и обмена файлами доступны такие популярные приложения, как: Telegram;

Max;

"ВКонтакте";

"Одноклассники". Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список", составленный Минцифры РФ. Это значит, что приложения могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые периодически вводят в российских регионах из-за угрозы атак беспилотников.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России