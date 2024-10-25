Осенью производители самых разных товаров наперебой предупреждают о росте цен

25 октября 2024, 07:00, ИА Амител

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Осень, пожалуй, стала уже традиционным сезоном роста цен. Готовясь к следующему году, производители предупреждают о подорожании своей продукции. Вот и в этом году уже стало известно об увеличении стоимости целого ряда товаров.

Например, к Новому году ощутимо вырастет в цене красная икра. Кроме того, россиян готовят к тому, что совсем скоро и за электронику придется платить больше.

Amic.ru собрал товары, которые точно подорожают в ближайшем будущем.

P.S. Это вовсе не означает, что другие товары не подорожают. Мы выбрали десять категорий, по которым эксперты уже дали свои прогнозы.

Сливочное масло

В октябре 2024-го масло – самый обсуждаемый продукт. С января его стоимость выросла практически в полтора раза (по крайней мере, в Алтайском крае). Причиной такого резкого подорожания производители называют проблемы с сырьем. Запасов немного, спрос на сливки-сырье очень высокий (соответственно, и цена увеличивается), а в закупаемом молоке недостаточно высокая доля жира.

Крупнейшие заводы уже разослали в торговые сети письма о том, что либо приостанавливают производство, либо сокращают отгрузку сливочного масла. А это значит, что цена еще не достигла своего пика, пояснила порталу Bankiros.ru кандидат экономических наук и директор института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова. По ее оценке, цена на масло в ближайшие два месяца вырастет еще на 2-3%.

Красная икра, рыба и креветки

Рыбоперерабатывающие предприятия уже массово уведомляют ретейлеров о повышении оптовых цен. Торговые сети начали получать эти письма еще летом, но в сентябре и октябре их количество резко увеличилось. По данным РБК, в среднем поставщики анонсировали подорожание своей продукции на 15-20%.

Ранее издание сообщало, что вылов тихоокеанского лосося в этом году может стать самым низким за последние два десятилетия. С креветками тоже проблема, причиной которой стали засуха в Эквадоре и супертайфун "Яги". Как итог, спрос на эту продукцию повышен, что и вызывает рост цен.

Красная икра уже подорожала на 25%, сообщали ранее "Известия". А к Новому году она может вырасти в цене еще на 10%.

Что касается рыбы и креветок, здесь точных прогнозов пока нет. В беседе с Business FM президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка предположил, что горбуша может подорожать даже на 60%.

"По горбуше, я думаю, 60% точно будет, по кете, нерке и остальным видам – чуть поменьше, в размере 30-40%", – цитирует его издание. В любом случае икра и рыбные блюда для новогоднего стола точно обойдутся значительно дороже, чем сейчас.

Кофе

Недавно стало известно и о грядущем подорожании кофе. Напиток, без которого многие не могут представить начало рабочего дня, вырастет в цене из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме. Это уже взвинтило биржевые цены на необжаренное кофейное зерно.

По данным "Коммерсанта", к концу 2024 года кофе может подорожать на 20-30%.

Автомобили

С 1 октября в России значительно повысили утилизационный сбор на автомобили. И это уже повлияло на цены. Как ранее писал amic.ru, в октябре цены на машины, в зависимости от модели и объема двигателя, выросли на 5-15%. Подробнее о том, какие наценки на свои автомобили сделали дилеры, читайте в материале amic.ru.

Но это не все. Комментируя новости о повышении утильсбора, эксперты изначально предупреждали, что рост цен может быть очень разрозненным. Пока одни автоцентры сразу прибавляют к стоимости несколько сотен тысяч рублей, другие будут повышать цену постепенно, чтобы не пугать покупателя. Поэтому рост цен однозначно продолжится и до, и после Нового года.

Это повлечет за собой и увеличение стоимости подержанных машин. А "Парламентская газета" уже выяснила, что с 2025 года вырастет и цена на продукцию отечественного автопрома.

Автозапчасти

Кроме того, подорожают и автомобильные запчасти. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявила автоэксперт и представитель крупного поставщика автомобилей Татьяна Малышева.

"Какими темпами – сказать невозможно, так как все зависит от вышесказанных причин, и главный фактор – курс валют. Доллар дорожает, за ним и все импортное", – цитирует ее слова издание.

Бензин

Цены на бензин вырастут уже с 1 ноября, рассказал изданию Life специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

"В ноябре на автозаправочных станциях октябрьский тренд на повышение хоть и сохранится, но будет в рамках допустимого. Цена на самую популярную марку бензина с октановым числом 92 с 1 ноября стартует с отметки 54 рубля за литр. АИ-95, соответственно, – с 59 рублей. Дизельное топливо – с 66 рублей 50 копеек за один литр, – передает слова эксперта Life.При этом он подчеркнул, что цены на бензин отличаются от региона к региону из-за различий в логистических цепочках. Другие эксперты в беседе с Life сообщили, что повышение будет в пределах допустимых значений – около 0,5%.

Чтобы узнать ситуацию в Алтайском крае, amic.ru поговорил с вице-президентом Российского топливного союза (РТС) Юрием Матвейко. Тот отметил, что цена начала расти больше трех месяцев назад. Участники рынка ждали снижения стоимости, но его не случилось.

"То, что рынок не очень стабилен и ожидаемого снижения цены на бирже не случилось, – это факт. Как будет дальше, сложно судить. Но все мы уже видим, что в бюджете заложен рост тарифов. Кроме того, мы наблюдаем повышение стоимости акцизов на нефтепродукты. Аналогичная ситуация и с налогами. Поэтому ситуация не самая радужная", – отметил Матвейко.При этом он подчеркнул, что повышение цен в любом случае будет в рамках инфляции. Подробнее о ситуации с ценами на бензин читайте в нашем материале.

"Незамерзайка"

Еще один автотовар, который вскоре подорожает, – стеклоомывающая жидкость. Как рассказал amic.ru руководитель отдела запчастей "Альбион-Моторс" Алексей Бирюков, "незамерзайка" уже стоит на 30% дороже, чем год назад.

Но федеральные эксперты прогнозируют, что в ближайшее время розничная цена вырастет еще на 20-30%. Причина – подорожание изопропилового спирта, который используют в качестве сырья. Спрос на него резко вырос из-за нужд "оборонки".

Электроника

Ноутбуки, компьютеры и другие девайсы уже к Новому году могут "подскочить" в цене на 10-15%. Об этом сообщают "Известия", поговорившие с импортерами и представителями торговых сетей электроники.

По их словам, цена вырастет из-за подорожания комплектующих на мировом рынке, усложнения логистических цепочек и схем оплаты, а также роста курсов валют.

Причем ретейлеры уже начали закупать технику по новым ценам. А это означает, что подорожания точно не избежать. Представители торговых сетей рассказали изданию, что всеми силами стараются сохранить объемы продаж, в том числе за счет различных акций.

При этом эксперты не видят причин, чтобы в будущем те же ноутбуки начали дешеветь. А вот того, что электроника продолжит дорожать и в 2025-м, специалисты не исключают.

Мобильная связь

95% российских мобильных и интернет-операторов в 2025 году планируют поднять цены на свои услуги. Такие результаты опроса от агентства TelecomDaily приводят "Известия".

В качестве причин называют подорожание оборудования, повышение ключевой ставки, рост расходов на персонал и другие издержки.

Почти половина опрошенных компаний собирается увеличить свои тарифы на 10-15%. Чуть больше 20% и вовсе заявили, что повышение будет еще значительнее.

Так что со следующего года мобильная связь, домашний интернет, ТВ и телефония подорожают.

Мандарины

То, что мандарины дорожают к Новому году, – не новость. Но в этом году цена может быть запредельно высокой, предупредила в беседе с "НСН" глава Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, поставки цитрусовых из Марокко (главный мировой поставщик) постепенно сокращались в течение последних нескольких лет, а теперь и вовсе прекратились.

По мнению эксперта, этой зимой мандарины могут стоить более чем два раза дороже, чем год назад.

"При этом мы однозначно можем сказать, что декабрь 2024 года покажет нам цену на мандарины выше, чем в декабре 2023-го, выше, чем в предыдущие годы. В частности, выше в два раза, чем были цены в декабре 2021 года, даже больше", – цитирует Козий издание.

А что с остальными продуктами?

По другим продуктам пока просто не было громких анонсов и предупреждений от производителей. Но это вовсе не значит, что они не подорожают. Так что остается лишь ждать новостей. Ну и следить за ценниками в магазинах.