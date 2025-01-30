Во власти обширного антициклона. В Алтайском крае ударят морозы под -30 градусов
Синоптик рассказала, когда закончатся снегопады, которые обрушились на Алтайский край, и начнется похолодание
30 января 2025, 16:10, ИА Амител
31 января Алтайский край еще будет находиться во власти циклона, с которым на большей части региона пройдут снегопады. Однако осадки уже будут небольшой и умеренной интенсивности. А к 1 февраля снег прекратится и начнется похолодание. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В ночь на 31 января в регионе будет от -6 до -11 градусов, местами по северо-западу от -13 до -18. Днем на большей части территории столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов, но в западных районах уже похолодает до -15. А 1 февраля температура воздуха уже опустится по всему краю", – рассказала Людмила Сырых.
Дело в том, что с 1 февраля на Алтайский край, как и на другие регионы Западной Сибири, начнет оказывать влияние обширный антициклон. Ночью ожидается от -16 до -21°С, местами до -28. Днем синоптики прогнозируют -9...-20°С. В ночь на воскресенье морозы на большей части края будут крепче: -22...-27°С, хотя местами столбики термометров покажут -16. А днем 2 февраля ожидается от -8 до -13°С, по югу -2...-7°С. И такой характер погоды сохранится до 5 февраля.
20:13:52 30-01-2025
Все путем - лишь бы небыло гололеда.
21:07:46 30-01-2025
А где -30? Балаболы
16:18:29 31-01-2025
Алексей (21:07:46 30-01-2025) А где -30? Балаболы... Читай с 1 -2 февраля, балабол
16:39:27 31-01-2025
Алексей (21:07:46 30-01-2025) А где -30? Балаболы... И где в статье под -30
22:20:55 30-01-2025
Посмотрите прогноз GISMETEO по Алтайскому краю на 1-2 февраля 2025 года до -20 градусов, днем не ниже -10. С какой целью пугаете вполне вероятной в крае температурой: "В Алтайском крае ударят морозы под -30 градусов"
16:23:29 31-01-2025
Гость (22:20:55 30-01-2025) Посмотрите прогноз GISMETEO по Алтайскому краю на 1-2 феврал... Пипец,Край большой где то перепады будут до -15 и гисметео это не местные, в кадом смарфоне и погода по разному, тебе наверное по улицам нужен прогноз еще) Одеваемся по погоде, а ,,морозы,,будут до -30-35
22:41:48 30-01-2025
Никогда такого не было,и вот опять..
08:42:16 31-01-2025
5.7градусов, местами 27. Какая зарплата у синоптиков? Пойду синоптикам работать, буду лучший.
15:07:02 31-01-2025
Не дождётесь... Местами- снег, местами-град, местами-кислый виноград?!
16:32:23 31-01-2025
Юрэнд. (08:42:16 31-01-2025) 5.7градусов, местами 27. Какая зарплата у синоптиков? Пойду ... Вперед, за 18000,местами значит по краю, а он и север и юг, запад и восток, и перепады разные, в городе в разных районах тоже также, не в теме если.