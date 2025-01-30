Синоптик рассказала, когда закончатся снегопады, которые обрушились на Алтайский край, и начнется похолодание

30 января 2025, 16:10, ИА Амител

Ленинский проспект зимой / Фото: amic.ru

31 января Алтайский край еще будет находиться во власти циклона, с которым на большей части региона пройдут снегопады. Однако осадки уже будут небольшой и умеренной интенсивности. А к 1 февраля снег прекратится и начнется похолодание. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 31 января в регионе будет от -6 до -11 градусов, местами по северо-западу от -13 до -18. Днем на большей части территории столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов, но в западных районах уже похолодает до -15. А 1 февраля температура воздуха уже опустится по всему краю", – рассказала Людмила Сырых.

Дело в том, что с 1 февраля на Алтайский край, как и на другие регионы Западной Сибири, начнет оказывать влияние обширный антициклон. Ночью ожидается от -16 до -21°С, местами до -28. Днем синоптики прогнозируют -9...-20°С. В ночь на воскресенье морозы на большей части края будут крепче: -22...-27°С, хотя местами столбики термометров покажут -16. А днем 2 февраля ожидается от -8 до -13°С, по югу -2...-7°С. И такой характер погоды сохранится до 5 февраля.