Как выглядит село Михайловское, которое затопило талыми водами. Фото

С 30 марта в Алтайском крае действует режим ЧС из-за паводка

30 марта 2024, 18:52, ИА Амител

Обстановка в селе Михайловском / Фото: Екатерина Киссер / "Инцидент Барнаул"

Жительница райцентра Михайловского района Алтайского края Екатерина Киссер поделилась с телеграм-каналом "Инцидент Барнаул" снимками затопленного села, которые демонстрируют улицы с высоты птичьего полета. На кадрах — десятки погрязших в воду домов, приусадебных участков и дорог.

Как накануне рассказывал глава района Евгений Юрьев, ситуация с паводком в Михайловском стала критической: село топит четырьмя потоками. К утру 30 марта, по его словам, поток воды начал спадать, но обстановка по-прежнему сложная. Также от воды сильно страдает расположенное рядом село Ракиты.

По словам губернатора Виктора Томенко, непростая ситуация наблюдается также в Шипуновском, Советском, Рубцовском и в ряде других районов. В связи с этим с 30 марта в регионе введен режим ЧС. Районные администрации, МЧС и прочие службы быстрого реагирования работают в усиленном режиме.