Как выглядит село Михайловское, которое затопило талыми водами. Фото
С 30 марта в Алтайском крае действует режим ЧС из-за паводка
30 марта 2024, 18:52, ИА Амител
Жительница райцентра Михайловского района Алтайского края Екатерина Киссер поделилась с телеграм-каналом "Инцидент Барнаул" снимками затопленного села, которые демонстрируют улицы с высоты птичьего полета. На кадрах — десятки погрязших в воду домов, приусадебных участков и дорог.
Как накануне рассказывал глава района Евгений Юрьев, ситуация с паводком в Михайловском стала критической: село топит четырьмя потоками. К утру 30 марта, по его словам, поток воды начал спадать, но обстановка по-прежнему сложная. Также от воды сильно страдает расположенное рядом село Ракиты.
По словам губернатора Виктора Томенко, непростая ситуация наблюдается также в Шипуновском, Советском, Рубцовском и в ряде других районов. В связи с этим с 30 марта в регионе введен режим ЧС. Районные администрации, МЧС и прочие службы быстрого реагирования работают в усиленном режиме.
22:28:16 30-03-2024
Воды много
23:03:48 30-03-2024
У м чс всё под контролем)
08:23:59 31-03-2024
Гость (23:03:48 30-03-2024) У м чс всё под контролем) ... А при чем тут МЧС. За состоянием водостоков талых вод должна следить районная власть. Людей жалко.
12:15:58 31-03-2024
гость (08:23:59 31-03-2024) А при чем тут МЧС. За состоянием водостоков талых вод должна... Каких , районную власть?
08:22:30 31-03-2024
Талые воды с полей испокон веков угрожали селениям Михайловского района. В советское время потоки вод регулировали - своевременно еще с зимы очищали стоки под мостами, дорогами от мусора, снега. Очищали тракторами и руками, чтобы вода уходила туда, куда нужно и не топила деревни. Сейчас никто этим не занимается. Водостоки под дорогами, мостами забиты мусором и обледенели - вода туда не течет. Пофигизм полный районной власти. Надеются на авось. Снега ведь совсем мало в полях.
10:00:59 31-03-2024
Снега не было и потоп?
10:57:14 31-03-2024
Просто контролируют, как водой затапливает деревни. И это тоже работа.
11:03:31 31-03-2024
Почему до сих пор не выработана и не реализована система отвода талых вод? Это же делается один раз и остается только следить за состоянием коммуникаций. Но нет же, проще доставлять людям кучу проблем с переселением, восстановлением дорог, имущества и т.д. Оплачивать работу МЧС, полиции и т.д. Полное отсутствие логичных мероприятий, зато всё под контролем.
17:36:37 31-03-2024
Гость (11:03:31 31-03-2024) Почему до сих пор не выработана и не реализована система отв... аналогично в барнауле. Сначала всю зиму возят камазами грязь с оби, потом весной удивляются забитым грязью ливневкам и затопленным улицам. Ой, а хто это? Людвих Аристаховтч? (С)
15:45:39 31-03-2024
"Районные администрации, МЧС и прочие службы быстрого реагирования работают в усиленном режиме." А кто им мешал так работать, чтобы не допустить таких проблем??? Теперь вымотаются так, что на пенсию в 40 лет, ну в 45.