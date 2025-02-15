Количество смертельных ДТП на Алтае за январь выросло на четверть
Главная причина дорожно-транспортных происшествий – нарушение ПДД
15 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
По итогам января 2025 года аварийность на дорогах Алтайского края увеличилась на 4,1%. За месяц произошло 153 ДТП, в которых погибли 15 человек и еще 225 получили травмы. Для сравнения: годом ранее аварии унесли жизни 12 человек, 215 граждан в них пострадали. Об этом журналистам сообщил начальник управления краевой Госавтоинспекции Владислав Перцев.
При этом главной причиной дорожно-транспортных происшествий остается нарушение ПДД. Чаще всего водители превышают скорость: в январе в регионе таких аварий произошло 40. Из-за нарушений правил проезда перекрестков – 29 и пешеходных переходов – 21 ДТП соответственно. Было 13 случаев выезда на полосу встречного движения, восемь нарушений правил обгона и пять водителей неправильно выбрали дистанцию.
11:35:07 15-02-2025
Размеры штрафов за нарушение серьезных статей ПДД должны быть такими, чтобы автобыдлу приходилось либо кредит брать, либо корыто продавать для уплаты. Иначе бойню на дорогах не остановить. Быдло ничем кроме как рублем или нарами образумить невозможно.
15:34:41 15-02-2025
Потому что каждый третий пьяный! Потому что нет экипажи и нет проверки на дорогах! Я помню в советское время было очень много гаишников на улице и каких-то роботов и камера настоящих живых мужиков которые досконально на все проверяли!! Где сейчас стоит эти специалисты?? Никакие камеры не заменят нормальные патрули. Ну может быть лет через 300 каких-то роботов нам предложат и то сомневаюсь что к тому времени все не перебьют окончательно сами себя
21:06:47 15-02-2025
Свирепый Чарли (11:35:07 15-02-2025) Размеры штрафов за нарушение серьезных статей ПДД должны бы... А может о качестве дорог подумать? Отбойники, разметка, освещение, состояние покрытия…
10:09:53 16-02-2025
Гость (21:06:47 15-02-2025) А может о качестве дорог подумать? Отбойники, разметка, осве... Можно и даже нужно, но это все вторично. К примеру перед пешеходными переходами лежачие полицейские не очень то и помогают, для быдла они не препятствие, а адекватному водителю не особо то и нужны. А еще есть перекрестки, придомовая территория, тротуары и т. д. Так что только запредельные по размерам штрафы и без розовых соплей, типа от и до.