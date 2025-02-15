Количество смертельных ДТП на Алтае за январь выросло на четверть

Главная причина дорожно-транспортных происшествий – нарушение ПДД

15 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Человек на дороге / Фото: unsplash.com/ Eugene Triguba

По итогам января 2025 года аварийность на дорогах Алтайского края увеличилась на 4,1%. За месяц произошло 153 ДТП, в которых погибли 15 человек и еще 225 получили травмы. Для сравнения: годом ранее аварии унесли жизни 12 человек, 215 граждан в них пострадали. Об этом журналистам сообщил начальник управления краевой Госавтоинспекции Владислав Перцев.

При этом главной причиной дорожно-транспортных происшествий остается нарушение ПДД. Чаще всего водители превышают скорость: в январе в регионе таких аварий произошло 40. Из-за нарушений правил проезда перекрестков – 29 и пешеходных переходов – 21 ДТП соответственно. Было 13 случаев выезда на полосу встречного движения, восемь нарушений правил обгона и пять водителей неправильно выбрали дистанцию.