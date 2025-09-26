НОВОСТИПроисшествия

"Водитель погиб". Стали известны подробности жесткой аварии на Правобережном тракте

Водитель легковушки не справился с управлением

26 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

ДТП на Павловском тракте / Фото: "В курсе 22"
ДТП на Павловском тракте / Фото: "В курсе 22"

Утром 26 сентября в Первомайском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Авария случилась около 04:30 на 7-м километре автодороги "Мостовой переход через реку Обь". По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля "Тойота Марк II" двигался со стороны Новоалтайска в направлении Барнаула, не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик КамАЗ-5490 с полуприцепом.

От полученных травм автомобилист скончался на месте до приезда медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Комментарии 10

Гость

12:07:57 26-09-2025

Не ну кто-бы что-бы не говорил, но Марк валит, факт.

Гость

12:17:53 26-09-2025

Гость (12:07:57 26-09-2025) Не ну кто-бы что-бы не говорил, но Марк валит, факт. ... Кого валит?

Гость

12:18:52 26-09-2025

поэтому и называется МАРК 2 к"ВАЛИС"

Гость

12:43:09 26-09-2025

низко летел. финал понятен

Гость

13:14:06 26-09-2025

около 04:30 -- на работу

Гость

14:21:13 26-09-2025

колесо, наконечник, тяга, кто знает, что было причиной... не факт, что сам не справился но, это жизнь не венёт!

Свирепый Чарли

14:41:48 26-09-2025

Похоже там был не Марк-2, а раздолбанное инокорыто с этикеткой Марк-2.

Гость

14:21:59 26-09-2025

это прям страйк

Гость

14:39:23 26-09-2025

И з всего грустного вышесказанного, нужно отметить , что есть и плюсы.
Минус один летун, а значит, дороги стали чуточку безопасней.
PS. не нарушайте ПДД, ребята.

Гость

15:12:32 26-09-2025

Гость (14:39:23 26-09-2025) И з всего грустного вышесказанного, нужно отметить , что ест... Марк жалко. Хороший был Марк.

