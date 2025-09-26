"Водитель погиб". Стали известны подробности жесткой аварии на Правобережном тракте

Водитель легковушки не справился с управлением

26 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

ДТП на Павловском тракте / Фото: "В курсе 22"

Утром 26 сентября в Первомайском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Авария случилась около 04:30 на 7-м километре автодороги "Мостовой переход через реку Обь". По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля "Тойота Марк II" двигался со стороны Новоалтайска в направлении Барнаула, не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик КамАЗ-5490 с полуприцепом.

От полученных травм автомобилист скончался на месте до приезда медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.