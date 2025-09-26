НОВОСТИПроисшествия

Иномарка превратилась в груду металла, попав под большегруз в Барнауле

Обстоятельства аварии уточняются

26 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

ДТП на Правобережном тракте / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
ДТП на Правобережном тракте / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

На Правобережном тракте в Барнауле перед Новым мостом произошло серьезное ДТП с участием легковушки и большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По кадрам с места происшествия видно, что иномарка оказалась практически полностью смята – передняя часть кузова превращена в груду металла.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Барнаул ДТП

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:21:04 26-09-2025

Эх, так совсем останемся без Марков!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:36:19 26-09-2025

Гость (10:21:04 26-09-2025) Эх, так совсем останемся без Марков!... явно 40 шел. максимум 45.
за каждого морковника по летуну - да не жалко.
пилот скрывается в груде искореженного маталла?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:11 26-09-2025

Гость (10:21:04 26-09-2025) Эх, так совсем останемся без Марков!... Да, деб...в меньше на дороге станет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:43 26-09-2025

Гость (10:48:11 26-09-2025) Да, деб...в меньше на дороге станет....
Как то этот принцип не работает. Жизнь показывает, что дебилов становится только больше и везде, а не на дорогах. Связь Марков с дебилами слишком сомнительная. В свою очередь, Марки исключительно надежные и безопасные автомобили. К сожалению, таких больше не делают.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:10 26-09-2025

Гость (10:21:04 26-09-2025) Эх, так совсем останемся без Марков!... Судьба такая у Марков - быть намотанными на столбы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

11:02:53 26-09-2025

Для чего слепым выдавать права?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
кот

11:20:38 26-09-2025

Человек просто уставший и скорее всего уснул за рулем. Давно пора запретить стоять фурам (ночевать) на обочине у проезжей части дороги...есть специальные места/кафе для большегрузов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:09 26-09-2025

кот (11:20:38 26-09-2025) Человек просто уставший и скорее всего уснул за рулем. Давно... То есть, виновата фура, стояащая на обочине, а не водятел, уснувший за рулем? капец логика конечно.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров