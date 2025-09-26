Иномарка превратилась в груду металла, попав под большегруз в Барнауле

Обстоятельства аварии уточняются

26 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

ДТП на Правобережном тракте / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

На Правобережном тракте в Барнауле перед Новым мостом произошло серьезное ДТП с участием легковушки и большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По кадрам с места происшествия видно, что иномарка оказалась практически полностью смята – передняя часть кузова превращена в груду металла.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.