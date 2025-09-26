Иномарка превратилась в груду металла, попав под большегруз в Барнауле
Обстоятельства аварии уточняются
26 сентября 2025, 09:45, ИА Амител
ДТП на Правобережном тракте / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
На Правобережном тракте в Барнауле перед Новым мостом произошло серьезное ДТП с участием легковушки и большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По кадрам с места происшествия видно, что иномарка оказалась практически полностью смята – передняя часть кузова превращена в груду металла.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
10:21:04 26-09-2025
Эх, так совсем останемся без Марков!
10:36:19 26-09-2025
Гость (10:21:04 26-09-2025) Эх, так совсем останемся без Марков!... явно 40 шел. максимум 45.
за каждого морковника по летуну - да не жалко.
пилот скрывается в груде искореженного маталла?
10:48:11 26-09-2025
Гость (10:21:04 26-09-2025) Эх, так совсем останемся без Марков!... Да, деб...в меньше на дороге станет.
11:04:43 26-09-2025
Гость (10:48:11 26-09-2025) Да, деб...в меньше на дороге станет....
Как то этот принцип не работает. Жизнь показывает, что дебилов становится только больше и везде, а не на дорогах. Связь Марков с дебилами слишком сомнительная. В свою очередь, Марки исключительно надежные и безопасные автомобили. К сожалению, таких больше не делают.
15:14:10 26-09-2025
Гость (10:21:04 26-09-2025) Эх, так совсем останемся без Марков!... Судьба такая у Марков - быть намотанными на столбы.
11:02:53 26-09-2025
Для чего слепым выдавать права?
11:20:38 26-09-2025
Человек просто уставший и скорее всего уснул за рулем. Давно пора запретить стоять фурам (ночевать) на обочине у проезжей части дороги...есть специальные места/кафе для большегрузов.
14:37:09 26-09-2025
кот (11:20:38 26-09-2025) Человек просто уставший и скорее всего уснул за рулем. Давно... То есть, виновата фура, стояащая на обочине, а не водятел, уснувший за рулем? капец логика конечно.