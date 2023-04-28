Водитель утонувшей на Алтае "Нивы" хотел проехать по самодельному мостику
Насыпь размыло, и машина провалилась в воду
28 апреля 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Стали известны обстоятельства гибели трёх человек в Алтайском крае. Водитель утонувшей "Нивы" собирался переехать реку по самодельному мосту, пишет Mash Siberia.
Местные жители рассказали о том, что на реке была насыпь, по которой машины могли переезжать на другой берег, но её размыло.
О семье погибших односельчане отзываются хорошо: жена была врачом, а муж до начала СВО работал на шахте.
У третьего погибшего осталась беременная супруга. Она стала переживать, когда парень перестал выходить на связь, и попросила начать поиски.
Напомним, что Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.
14:42:08 28-04-2023
Почему один хотел а погибли другие? они были под гипнозом, своего ума нет?