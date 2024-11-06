Сколько новых камер видеофиксации появилось в Алтайском крае в 2024 году?

В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 16 приобретенных стационарных комплексов фиксации

06 ноября 2024, 08:44, Антон Дегтярев

Камера видеофиксации / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

В 2024 году Госавтоинспекция Алтайского края закупила четыре передвижных комплекса фото- и видеофиксации. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 16 стационарных комплексов, также две такие камеры перевели в "мобильный" режим работы на базе транспортных средств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона на пресс-конференции 31 октября.

Кроме того, помимо уже существующих 14 рубежей контроля, которые фиксируют незаконный выезд на встречную полосу, в скором времени появится шесть таких участков на дорогах федерального значения.

В ГАИ отметили, что новые комплексы помогают организовать работу "по профилактике нарушений ПДД, связанных с нарушением скоростного режима".

"Количество и места организации рубежей контроля при помощи комплексов фото- и видеофиксации ежегодно определяются исходя из анализа аварийности. В настоящее время информация о нарушениях правил применения ремней безопасности водителями транспортных средств уже поступает с камер в Центр автоматической фиксации административных правонарушений", – пояснили в ГАИ.

В Госавтоинспекции добавили, что с помощью этого оборудования за девять месяцев 2024 года сотрудники центра автоматизированной фиксации вынесли 2,1 млн постановлений об административных правонарушениях, что составило 93,1% от всех постановлений, выданных нарушителям в регионе. За тот же период в 2023 году было вынесено 1,1 млн постановлений.

Общая сумма наложенных на водителей штрафов за девять месяцев 2024 года составила 1,27 млрд рублей (за тот же период 2023 года – 782,6 млн рублей). Из них оплачено только 1,9 млн штрафов на сумму 688 млн рублей. Взыскиваемость составила 92% (за девять месяцев 2023 года – 90%). В подразделения службы судебных приставов было направлено чуть больше 105 вторых экземпляров постановлений для взыскивания штрафов на сумму 69,7 млн рублей.

Напомним, что за девять месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 1637 ДТП. В них погибли 156 человек и 2159 получили травмы. 253 ДТП произошло с несовершеннолетними, в них три ребенка погибли и 282 пострадали.