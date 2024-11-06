Сколько новых камер видеофиксации появилось в Алтайском крае в 2024 году?
В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 16 приобретенных стационарных комплексов фиксации
06 ноября 2024, 08:44, Антон Дегтярев
В 2024 году Госавтоинспекция Алтайского края закупила четыре передвижных комплекса фото- и видеофиксации. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 16 стационарных комплексов, также две такие камеры перевели в "мобильный" режим работы на базе транспортных средств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона на пресс-конференции 31 октября.
Кроме того, помимо уже существующих 14 рубежей контроля, которые фиксируют незаконный выезд на встречную полосу, в скором времени появится шесть таких участков на дорогах федерального значения.
В ГАИ отметили, что новые комплексы помогают организовать работу "по профилактике нарушений ПДД, связанных с нарушением скоростного режима".
"Количество и места организации рубежей контроля при помощи комплексов фото- и видеофиксации ежегодно определяются исходя из анализа аварийности. В настоящее время информация о нарушениях правил применения ремней безопасности водителями транспортных средств уже поступает с камер в Центр автоматической фиксации административных правонарушений", – пояснили в ГАИ.
В Госавтоинспекции добавили, что с помощью этого оборудования за девять месяцев 2024 года сотрудники центра автоматизированной фиксации вынесли 2,1 млн постановлений об административных правонарушениях, что составило 93,1% от всех постановлений, выданных нарушителям в регионе. За тот же период в 2023 году было вынесено 1,1 млн постановлений.
Общая сумма наложенных на водителей штрафов за девять месяцев 2024 года составила 1,27 млрд рублей (за тот же период 2023 года – 782,6 млн рублей). Из них оплачено только 1,9 млн штрафов на сумму 688 млн рублей. Взыскиваемость составила 92% (за девять месяцев 2023 года – 90%). В подразделения службы судебных приставов было направлено чуть больше 105 вторых экземпляров постановлений для взыскивания штрафов на сумму 69,7 млн рублей.
Напомним, что за девять месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 1637 ДТП. В них погибли 156 человек и 2159 получили травмы. 253 ДТП произошло с несовершеннолетними, в них три ребенка погибли и 282 пострадали.
08:54:01 06-11-2024
Антирадар вам в помощь
09:49:43 06-11-2024
Гость (08:54:01 06-11-2024) Антирадар вам в помощь ... соблюдение скоростного режима тебе в помощь.
11:24:34 06-11-2024
Гость (09:49:43 06-11-2024) соблюдение скоростного режима тебе в помощь....
Тот редкий случай, когда с вами трудно не согласиться. Многие полагают, что ПДД придумали для трусов. И они, правила, не соответствуют этикету поведения "чётких пацанов и девчонок". Грустно смотреть на обочины наших дорог, усеянных памятниками таким пацанам и девчонкам.
09:40:45 06-11-2024
Катастрофически мало установили!
09:52:15 06-11-2024
А в Москве в интервью от ЦОДД (центр организации дорожного движения) говорили что их цель чтобы количество аварий снижалось вместе с количеством выписываемых штрафов, иначе (если растёт количество штрафов) есть ошибка в организации движения и надо что-то настраивать или переделывать...
Вот бы нам так