Водовод протяженностью 5,4 км реконструируют в центральной части Барнаула

По итогам конкурсных процедур подрядчиком строительно-монтажных работ определено ООО "Водоканал-Сервис"

28 января 2026, 11:27, ИА Амител

Совещание по реконструкции водопровода / Фото: barnaul.org

В Барнауле приступают к реализации крупного инфраструктурного проекта по реконструкции водопроводных сетей в центральной части города: водовод от переулка Зайчанского до улицы Промышленной планируют обновить за счет инфраструктурных кредитов, направив на эти цели более одного миллиарда рублей.

В администрации Барнаула по этому поводу состоялось совместное совещание с участием руководителей правительства Алтайского края, которое провел глава города Вячеслав Франк. В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев, заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин, заместители главы администрации Барнаула, представители подрядной организации ООО "Водоканал-Сервис", барнаульского водоканала, Росстройконтроля, Государственной инспекции Алтайского края, Общественной палаты города, прокуратуры и профильных комитетов администрации.

О готовности к реализации проекта сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

«Проектом планировки территории в границах улицы Анатолия, переулка Некрасова, улицы Никитина, проспекта Комсомольского, улицы Ползунова, улицы Промышленной, акватории реки Оби в районе Ковша в городе Барнауле предусматривается развитие застроенной территории площадью более 27,5 га. Здесь в период с 2025 по 2030 год планируется построить не менее 20 жилых комплексов разной этажности с общей жилой площадью более 120 тыс. кв. м», – пояснил он.

Сергей Татьянин отметил, что для обеспечения водоснабжением данной перспективной застройки, а также обеспечения возможности подключения объектов территории Барнаульского сереброплавильного завода запланирована реконструкция водопроводных сетей с увеличением диаметра до 560 мм от переулка Зайчанского до улицы Промышленной протяженностью 5,4 км. На реализацию данного проекта с 2025 по 2028 год планируется направить более одного миллиарда рублей за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов.

По итогам конкурсных процедур подрядчиком строительно-монтажных работ определено ООО "Водоканал-Сервис" (Красноярск). Подрядной организации уже передан укрупненный график производства работ, начало реконструкции запланировано на апрель 2026 года.

Как сообщил генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис" Александр Гайчук, компания более 20 лет занимается строительством и реконструкцией сетей водоснабжения и водоотведения. Для снижения неудобств для жителей основную часть нового водовода планируется проложить методом горизонтально-направленного бурения. В рамках проекта предусмотрено устройство двух дюкерных переходов через реку Барнаулку, строительство четырех монолитных камер с трубопроводной арматурой и 75 смотровых колодцев, в том числе с установкой пожарных гидрантов. Кроме того, после завершения работ будет восстановлено благоустройство территории, включая монтаж электроосвещения и восстановление асфальтового покрытия.

«Для проведения работ компания располагает всей необходимой техникой и специалистами. Учитывая, что строительство водовода будет проходить в зоне сложившейся застройки, а также вблизи зданий, представляющих историческую архитектурную ценность, компанией привлечен Новосибирский государственный технический университет, который будет сопровождать строительные работы в течение всего их производства», – подчеркнул Александр Гайчук.

Кроме того, по словам генерального директора подрядной организации, с учетом стесненной городской застройки и прохождения трассы водовода в полосе отвода автомобильных дорог проектом предусмотрено согласование временных ограничений движения транспорта. Такие меры необходимы для безопасного проведения работ и минимизации рисков для участников дорожного движения.

«Все работы будут вестись согласно утвержденным проектам организации дорожного движения и разработанным схемам организации дорожного движения», – заверил Александр Гайчук.

Также, чтобы свести к минимуму возможные перебои с подачей воды, в период строительства нового водовода планируется поэтапное переключение абонентов на временную схему водоснабжения.

Глава города Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что проект является сложным и требует особой ответственности. По его словам, реконструкция водовода позволит продолжить развитие исторического центра города и обеспечить надежным и качественным водоснабжением как новые жилые комплексы, так и уже существующие объекты. Отдельно он поручил уделить повышенное внимание информированию жителей о ходе работ и возможных временных ограничениях движения транспорта.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин отметил, что реализация проекта будет находиться на контроле региональных властей. Он напомнил, что в последние годы в Барнауле реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, и подчеркнул необходимость выполнения всех работ в полном объеме, качественно и в сроки, предусмотренные контрактом. Администрации города поручено контролировать графики работ и обеспечить координацию всех задействованных городских служб.