После гибели в зоне СВО журналистов и мирных жителей возбудили уголовное дело
Следственный комитет РФ установит и привлечет к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям
25 марта 2025, 09:05, ИА Амител
По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВСУ в ЛНР возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
В результате обстрела Кременского муниципального округа ЛНР со стороны ВСУ погибли шесть человек, включая трех сотрудников федеральных СМИ: корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели, работавшие на территории Луганской Народной Республики.
"По данному факту Главным следственным управлением СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", – рассказали в Следкоме.
Напомним, в результате атаки ВСУ получил осколочные ранения корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, выполнявший задание в Курской области. Был тяжело ранен журналист телеканала "Звезда" Никита Гольдин. В момент происшествия он находился рядом с погибшими оператором и водителем съемочной группы телеканала "Звезда" Андреем Пановым и Александром Сиркели, а также с военкором "Известий" Александром Федорчаком.
09:08:49 25-03-2025
Очередной висяк.
09:22:00 25-03-2025
возбудили уголовное дело --- может кого-нибудь поймают. Или кто-нибудь из пойманных на себя возьмет
09:56:05 25-03-2025
Возбудили уголовные дела.И что?Который раз это происходит?Не пора ли взять своё веское слово товарищу Орешнику?Да прямо в министерстве обороны в Киеве,например,показательно ,наглядно ,перед всем миром.
10:05:43 25-03-2025
Афиноген (09:56:05 25-03-2025) Возбудили уголовные дела.И что?Который раз это происходит?Не... товарищу Орешнику --- это если с ним так, как мы думаем. Но полгода наводят на подозрения. А если еще немного помолчит, то с ним вообще будет все ясно
10:08:59 25-03-2025
Гость (10:05:43 25-03-2025) товарищу Орешнику --- это если с ним так, как мы думаем. Но ... Это самое худшее,что можно предположить.
10:01:08 25-03-2025
Заочно можно все решить.
10:49:27 25-03-2025
эти мрази и раньше стреляли из за угла, по мирным жителям, и сейчас продолжают, уже сколько лет!