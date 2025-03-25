После гибели в зоне СВО журналистов и мирных жителей возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ установит и привлечет к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям

25 марта 2025, 09:05, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВСУ в ЛНР возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В результате обстрела Кременского муниципального округа ЛНР со стороны ВСУ погибли шесть человек, включая трех сотрудников федеральных СМИ: корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели, работавшие на территории Луганской Народной Республики.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", – рассказали в Следкоме.

Напомним, в результате атаки ВСУ получил осколочные ранения корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, выполнявший задание в Курской области. Был тяжело ранен журналист телеканала "Звезда" Никита Гольдин. В момент происшествия он находился рядом с погибшими оператором и водителем съемочной группы телеканала "Звезда" Андреем Пановым и Александром Сиркели, а также с военкором "Известий" Александром Федорчаком.