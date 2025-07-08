Военнослужащие и их семьи в Барнауле смогут купить квартиру в ЖК "Широта" со скидкой

Рассказываем, как получить выгоду 250 000 рублей

08 июля 2025, 14:30, ИА Амител erid: 2W5zFJBf5Kn

ЖК "Широта" / Фото предоставлено застройщиком

За последний год количество сделок с военной ипотекой в России заметно выросло, особенно в крупных регионах, сообщает издание "Банки.ру". Это связано с улучшением условий программы. Чтобы сделать покупку жилья еще доступнее, в барнаульском ЖК "Широта" стартовала акция поддержки военнослужащих и их семей – скидка 250 000 руб. на покупку жилья.

Кто может воспользоваться предложением?

Программа доступна:

ветеранам боевых действий, включая участников СВО и мобилизованных;

действующим военнослужащим;

военным пенсионерам;

сотрудникам и ветеранам МВД;

сотрудникам Следственного комитета и прокуратуры РФ;

вдовам участников СВО;

супругам, детям и родителям военнослужащих и участников СВО.

Скидку 250 000 руб. предоставляют на квартиры в первом и втором корпусах ЖК "Широта" (не суммируют с другими предложениями). При этом можно оформить покупку как в ипотеку, так и за наличный расчет. Количество квартир ограничено. Срок действия акции – до 31 августа 2025 года.

ЖК "Широта" / Фото предоставлены застройщиком

Где находится ЖК "Широта"?

ЖК "Широта" расположен в развивающемся районе Барнаула, по адресу ул. Просторная, 390. В домах доступны 66 вариантов планировок квартир, подходящих для семей с детьми. Входы в подъезды застройщик выполнил без ступеней, есть колясочные, а парковку вынесли за пределы двора для безопасности прогулок. Будет и уникальный "Соседский центр" для проведения мероприятий.

Внутренний двор – просторный (15 600 кв. м), включает детские и спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха и прогулок.

В ближайшие годы в районе ЖК планируют строительство пяти детских садов, двух школ и поликлиники.

Как получить скидку?

Чтобы получить скидку на квартиру в ЖК "Широта", нужно:

Подтвердить принадлежность к одной из категорий, указанных в программе. Выбрать квартиру в первом или втором корпусе. Заключить договор участия в долевом строительстве до 31 августа 2025 года.

Подробнее можно узнать по телефону 8 (3852) 555-705. Менеджеры помогут выбрать подходящий вариант и предложат выгодные условия ипотеки.

В ЖК "Широта" также действует программа семейной ипотеки. Семьи с одним ребенком до семи лет, двумя детьми до 18 лет или с ребенком-инвалидом могут приобрести жилье на льготных условиях.

Подробности акций на сайте и в отделе продаж: 8 (3852) 555-705.

Застройщик ООО "СЗ Сибкоминвест". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все подробности кредита (займа) на сайте банка-партера (ПАО Сбербанк) и сайте ЖК "Широта".

Банк-партнер: ПАО Сбербанк

ИП Андреева Елена Александровна

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